Одна на пляжі: Наталія Водянова насолоджується відпусткою в Іспанії без чоловіка і дітей

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель засвітила струнку фігуру у відвертому купальнику

Наталя Водянова, яка не так давно блищала на численних показах у Парижі, взяла довгу паузу у своєму інста-житті. Шанувальники дівчини не отримували ніяких звісток більше тижня. І ось супермодель і філантроп відкрила завісу таємниці, куди вона поділася. Знаменита красуня побувала на відпочинку в сонячній Іспанії! Перезавантаження їй було просто необхідне, судячи з усього. Так як модель зізналася, що навіть не хотіла торкатися телефону.

Наталія дозволила собі розкіш відпочити від всіх (фото: instagram.com/natasupernova)

"Я тільки що повернулася з небес на Землю... Вперше в житті я провела три дні наодинці з собою, у відпустці, використовуючи свій телефон тільки для того, щоб фотографувати і розмовляти з моїми дітьми і Антуаном. Турбота про маленьку дівчинку всередині мене, яку я завжди ставлю останньою в списку. Не могла б обрати найкраще місце, щоб зробити це, ніж @sha. Рівень фахівців дуже вражаючий, місце гарне, а їжа смачна. Подивіться мої історії для невеликого щоденника мого перебування!", – написала Водянова.

Незвичайний тип відпочинку для вічно оточеної дітьми Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

На фото вона позує в білому купальнику незвичайного, практично ретро-фасону. Білий ліф на тонких бретельках і високі трусики з безліччю оборок підкреслили стрункість і крихкість Наталії і дійсно зробили її схожою не на дорослу жінку, а на юну дівчинку. Доповнили наряд рожевого відтінку сонцезахисні окуляри, а також зелена сорочка. Ніякого макіяжу і укладки, видно, що супермодель насолоджується повним релаксом. Один кадр з відпустки вона підписала: "Сонна, але щаслива".

В минулому році Наталя відпочивала з коханим Антуаном (фото: instagram.com/natasupernova)

У численних сторіз визнана красуня показала розкішні морські пейзажі Альбира – середземноморського курортного містечка, практично порожні вулиці, фантастичне узбережжя... А також безліч страв, як з детокс-ухилом і вегетаріанських, так і досить калорійних десертів. На одному фото вона навіть показала келих пива, жартівливо згадавши свого дієтолога. Що ж, відразу видно – відпочила Наталія відмінно!