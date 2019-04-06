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"Один стилист?" Катя Осадчая удивила сходством образа с Тиной Кароль

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.04.2019 - 20:33
"Один стилист?" Катя Осадчая удивила сходством образа с Тиной Кароль
Фото: instagram.com/kosadcha

Осадчая продемонстрировала яркое клетчатое платье

Известная телеведущая Катя Осадчая надела платье, которое очень похоже на наряд певицы Тины Кароль. Новое фото Осадчая выставила на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что платья действительно похожи и это не спроста, поскольку их сделал один украинский бренд theCOAT.

&quot;Один стилист?&quot; Катя Осадчая удивила сходством образа с Тиной Кароль

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

&quot;Один стилист?&quot; Катя Осадчая удивила сходством образа с Тиной Кароль

Тина Кароль (фото: instagram.com/tinakarol_fantina)

Пользователи сети также прокомментировали наряд Осадчей.

"Очень стильный образ. Вам подходит";

"Платье Тины?";

"У вас с Тиной один стилист";

"О, красивая" - так сказал мой пятилетний сын, глядя на это фото";

"У Тины платье не такое же, но действительно похоже, и заколочки сейчас в тренде поэтому и Тина и Катя одевают их, и многие другие. У меня тоже такая есть";

"Напоминает Таню Либерман";

"Как же классно смотрится клетка";

"Прикид Кароль. Дубль 2";

Напомним, что Катя Осадчая удивила поклонников своим новым образом в шортах. Осадчая сфотографировалась со Светланой Тарабаровой, Джамалой и Олей Цибульской.

Ранее сообщалось о том, что Осадчая умилила сеть "солнечным" образом.

Мы также писали о том, что Катя Осадчая очаровала ярким образом в цветастом платье.

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