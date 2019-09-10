Ода женскому разнообразию: Елена Кравец с дочкой снялись в клипе Pianoboy и Alina Pash

Солист проекта Pianoбой Дмитрий Шуров представил клип на свою новую песню "Перша леді", записанную совместно с хип-хоп-певицей, финалисткой шоу "Х-фактор 6" Алиной Паш (Alina Pash). Сам музыкант назвал видеоработу гимном женскому многообразию и силе духа тех женщин, которые меняют мир к лучшему. Ролик был опубликован на YouTube-канале артиста. В нем снялось много известных женщин, в том числе и звезда "Квартала 95" Елена Кравец, которая кардинально сменила цвет волос ради Танцев со звездами.

Шуров призвал женщин не бояться быть самими собой, ведь именно этим они и интересны.

"Меня никто не любит и не полюбит. Потому что я слишком толстая или худая. Потому что уже старая - за 30 перевалило. Потому что у меня большой нос, маленькая грудь, короткие ноги. Потому что я не имею таланта, нет денег, живу в провинции. Я никогда ничего не достигну, ибо, ибо, ибо... " Но парадокс: я не встречал еще ни одной неинтересной женщины. Я вижу, что у каждой из вас есть своя суперсила, неповторимая красота и целый мир возможностей. Цени свою индивидуальность, развивай свои таланты, достигай своих целей - и всегда найдется тот, кто хочет быть рядом с такой, как ты. “Первая Леди” - моя ода женскому разнообразию и силе духа женщин, меняющих наш мир к лучшему. Хочешь быть боксершей? Будь. Хочешь быть одиночкой? Нет вопросов! Хочешь волонтерить - вперед! Хочешь быть бизнесвумен - только за! Хочешь быть просто красивой, но родился мужчиной? Всегда найдется тот, кто поддержит тебя", - рассказал об идее клипа Pianoбой.

Видео: PIANOБОЙ feat. ALINA PASH - Перша Леді (youtube.com/PIANOБОЙ)

По словам музыканта, женщины очень повлияли на него и его жизнь.

"Женщины сильно повлияли на мою личность и наполнили мою жизнь новыми смыслами, - говорит Дмитрий Шуров. - Мы живем во времена, когда у женщины есть право выбора – быть собой. Домохозяйка, певица, спортсменка, бизнесвумен… Если женщина не боится мечтать и верит в свои силы, всегда найдется тот, кто поддержит ее и захочет быть рядом".

Он также рассказал, как ему пришла идея сотрудничать с Алиной Паш.

"Как только я записал демо песни, я почувствовал, что в ней не хватает голоса сильной, свободной, любимой и несколько дерзкой женщины, и сразу в голове зазвучал голос Алины Паш. Я послал ей песню, она ее быстро подхватила и внесла свою неповторимую girl-power - новые краски в звучание и содержание", - признался музыкант.

В видеоклипе снялись многие украинские знаменитости - актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец, дизайнер Лилия Литковская, соосновательница G.Bar Сабина Мусина, травести-дива Дана Нешнл, телеведущие Каролина Ашион и Василиса Фролова и другие известные личности.

Интересно, что вместе с Кравец в съемках приняла участие ее 16-летняя дочь Мария. А саму актрису на этот раз можно увидеть в необычном амплуа - со слезами на глазах.

Кадр из видео (youtube.com/PIANOБОЙ)

"Заплакать Лену Кравец заставила режиссер. Смешную Лену видела вся страна, мы хотели, чтоб Лену узнали как драматическую актрису и как женщину с человеческими слабостями", - поделилась пиар-менеджер и супруга Дмитрия Ольга Шурова.

Кадр из видео (youtube.com/PIANOБОЙ)

Пользователи сети благодарят артистов за такое вдохновляющее видео.

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ЖИЗА. Девочки, будьте любимы и будьте собой

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