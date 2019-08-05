"Очень вкусно!" Эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото

Дерзкая и провокативная MARUV (Анна Корсун) на днях представила новый клип на песню "Между нами", который уже успел собрать более 1 млн просмотров! Певица решила не томить поклонников в ожидании, а показать в деталях яркие образы, которые можно наблюдаать в ее видеоработе. Она буквально завалила Instagram грячими снимками, сделанными в перерывах между съемочным процессом.

"Латексная гейша" с откровенным шоу-балетом позировала на столе в оригинальном кимоно с высокими вырезами до талии, оголив аппетитные бедра. Она примает пикантные и супероткровенные позы, позволяющие оценить все достоинства фигуры девушки. Азатская атрибутика в кадре лишь добавляет "перчинки" атмосферному фотосету.

"Между нами" уже набрал свой первый 1 миллион просмотров! Всем зрителям спасибо большое!" - поделилась Анна радостной новостью.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Под фото скопилось множество восторженных откликов. Поклонники пришли восторг от "латексной гейши" и ее герлз-балета.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нереальная

Поздравляю! Клип класс, образ крутяк

Нереально красивая

Это пушка!

Бесподобна! Великолепна! Очень вкусно!

Романтичная Гейша!

Просто АГОНЬ

Бомба

Огонь! У тебя очень классный образ в клипе!

Томительно - сладкая!

Браво! Марув жжет!

Шикарно

Поздравляю! Образ и фото - вау, клип огонь

Ну, просто Bang

Я этот клип раз 100 посмотрела. Он просто шикарный. Моя любовь!

Скриншот комментариев

Напомним, MARUV поделилась результатами горячего фотосета в купальнике. Певица отдохнула с мужем в живописной Албании.

Кстати, MARUV в образе сексапильной полицейской соблазнила эпатажным фотосетом. Она позировала вместе со своим герлз-балетом.