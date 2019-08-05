"Очень вкусно!" Эпатажная MARUV взорвала сеть "латексными" фото

Певица показала серию супероткровенных фото, сделанных во время съемок нового клипа
Дерзкая и провокативная MARUV (Анна Корсун) на днях представила новый клип на песню "Между нами", который уже успел собрать более 1 млн просмотров! Певица решила не томить поклонников в ожидании, а показать в деталях яркие образы, которые можно наблюдаать в ее видеоработе. Она буквально завалила Instagram грячими снимками, сделанными в перерывах между съемочным процессом.
"Латексная гейша" с откровенным шоу-балетом позировала на столе в оригинальном кимоно с высокими вырезами до талии, оголив аппетитные бедра. Она примает пикантные и супероткровенные позы, позволяющие оценить все достоинства фигуры девушки. Азатская атрибутика в кадре лишь добавляет "перчинки" атмосферному фотосету.
"Между нами" уже набрал свой первый 1 миллион просмотров! Всем зрителям спасибо большое!" - поделилась Анна радостной новостью.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Под фото скопилось множество восторженных откликов. Поклонники пришли восторг от "латексной гейши" и ее герлз-балета.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Скриншот комментариев
Напомним, MARUV поделилась результатами горячего фотосета в купальнике. Певица отдохнула с мужем в живописной Албании.
Кстати, MARUV в образе сексапильной полицейской соблазнила эпатажным фотосетом. Она позировала вместе со своим герлз-балетом.