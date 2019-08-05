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"Дуже смачно!" Епатажна MARUV підірвала мережу "латексними" фото


Співачка показала серію супервідвертих фото, зроблених під час зйомок нового кліпу

Зухвала і провокативна MARUV (Анна Корсун) днями представила новий кліп на пісню "Між нами", який вже встиг зібрати більше 1 млн переглядів! Співачка вирішила не мучити шанувальників в очікуванні, а показати в деталях яскраві образи, які можна спостерігати в її відеороботі. Вона буквально завалила Instagram грячими знімками, зробленими в перервах між знімальним процесом.

"Латексна гейша" з відвертим шоу-балетом позувала на столі в оригінальному кімоно з високими вирізами до талії, оголивши апетитні стегна. Вона приймає пікантні і супервідерті пози, що дозволяють оцінити всі достоїнства фігури дівчини. Азіатська атрибутика в кадрі лише додає "перчинки" атмосферному фотосету.

"Між нами" вже набрав свій перший 1 мільйон переглядів! Всім глядачам спасибі велике!" - поділилася Ганна радісною новиною.

 

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Під фото накопичилося безліч захоплених відгуків. Фани прийшли у захват від "латексної гейші" та її герлз-балету.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

  • Нереальна
  • Вітаю! Кліп клас, образ крутяк
  • Нереально красива
  • Це гармата!
  • Незрівнянна! Чудова! Дуже смачно!
  • Романтична Гейша!
  • Просто АГОНЬ
  • Бомба
  • Вогонь! В тебе дуже класний образ у кліпі!
  • Млосно - солодке!
  • Браво! Марув запалює!
  • Шикарно
  • Вітаю! Образ і фото - вау, кліп вогонь
  • Ну, просто Bang
  • Я цей кліп раз 100 подивилася. Він просто шикарний. Моя любов!
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, MARUV поділилася результатами гарячого фотосету в купальнику. Співачка відпочила з чоловіком в мальовничій Албанії.

До речі, MARUV в образі сексапільної поліцейської спокусила епатажним фотосетом. Вона позувала разом зі своїм гьорлз-балетом.

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