"Очень сильный альфа-самец": Оля Полякова сделала признание о муже и ревности в семье

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Певица раскрыла детали своей роскошной свадьбы

Оля Полякова в этом году отпраздновала 15-летие со дня свадьбы с мужем Вадимом Поляковым. Суперблондинка призналась, что поначалу была любовницей, но ее мужчина оказался порядочным и решительным, поэтому вскоре разорвал любовный треугольник и предложил ей руку и сердце. Пара воспитывает двух дочерей – Машу и Алису. "Королева ночи" решила вспомнить о своей роскошной свадьбе с мужем, а также рассказала в интервью журналу Viva! о том, ревнует ли ее Вадим.

Певица призналась, что жалеет об отсутствии фаты, зато у нее было роскошное платье от именитого российского дизайнера.

"Это было очень красиво! У меня был Эдемский сад, Бог, Люцифер, ангелы, торт в виде яблока, а еще на каждом столе стояло дерево-искуситель и цветы. Было круто! Я счастлива, что в моей жизни была такая свадьба, есть что вспомнить. Единственное мое упущение — у меня было персиковое платье от Юдашкина, которое стоило диких денег, и не было фаты", - вспоминает Оля.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Она не хочет следовать моде и устраивать повторные свадьбы на годовщины и круглые даты – оригинальное торжество сложно будет переплюнуть.

"У меня была роскошная и веселая свадьба и вряд ли я смогу повторить ту же атмосферу. Мы собрались в пять вечера, а разошлись на следующий день в восемь утра. Все вспоминают мою свадьбу как образец красоты и того, как было круто и весело всем гостям. Мне кажется, второй раз я не повторю такую историю, к сожалению", - убеждена она.

Оля Полякова с мужем Вадимом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Королева ночи" рассказала о ревности в семье. Оказалось, что Вадим доверяет всецело жене и является уверенным в себе мужчиной.

"Муж не ревнивый. Ревнуют только неуверенные в себе мужчины, а мой муж очень сильный альфа-самец и достиг немалых высот в жизни. У него нет ни малейшей причины меня к кому-либо ревновать, если только это не мой смартфон", - смеется Оля.

Напомним, что Оля Полякова рассказала, кто является кормильцем в их семье, а также о роли мужчины в отношениях.