"Не могу поверить": Полякова восхитила редким фото с мужем на праздновании 15-летия свадьбы

Оля Полякова (фото: пресс-служба СТБ)

Полякова также показывает детали своего праздничного образа

Оля Полякова продолжает получать сотни поздравлений! Дело в том, что вчера, 12 сентября, украинская певица и ее муж Вадим отмечали важный юбилей в своих отношениях - 15 лет вместе. В связи с этим Полякова оставила супругу теплые пожелания. А также немного растерялась. Ранее Полякова отмечала, что даже ничего и не запланировала с мужем на эту дату. И любые предположения празднования были лишь догадками. Но похоже, что Полякова и ее муж все же решили провести вечер вместе!

На своей страничке в сети instagram исполнительница опубликовала парочку фото и видео с празднования. Полякова лаконично отметила - “Едем в ресторан”.

Далее последовали фото с бокалами шампанского. И конечно же, в компании с супругом. При этом для празднования 15-летия свадьбы Полякова выбрала мини-платье черно-белой расцветки в духе CHANEL. Свой образ она дополнила украшениями. Волосы завиты в крупные локоны.

Оля Поляква с мужем Вадимом на праздновании 15-й годовщины свадьбы (фото: instagram.com/polyakovamusic)

“Я сейчас нахожусь на праздновании 15-летия моей свадьбы. Я если честно, не могу поверить, как я этого добилась, как достигла. Но вы знаете, я получила очень много ответов на мой вопрос по поводу моего онлайн-курса. И это более 3 тыс. ответов! Вы хотите, чтобы я чему-нибудь вас научила…”, - комментирует одно из видео Полякова.

Отметим, что в своих соцсетях Полякова просит подписчиков оставлять ей вопросы, на которые те хотят получить ответы.

Кроме того, до этого Оля оставила и пожелание мужу. По словам Поляковой, только ее муж мог так долго ее выдержать. Также певица подчеркнула, что в отношениях важны понимание и поддержка.

“15 нашка! Не могу поверить, что кто то меня выдержал столько времени! Это мог только Ты! Терпеливый, добрый, сильный, поддерживающий, верящий в меня, в нас, в нашу семью! Это ты - мой тыл, моя опора! Ты всегда на моей стороне! Спасибо за детей, они похожи на тебя и это прекрасно! Нет никаких секретов семейной жизни, кроме любви, понимания и поддержки! Спасибо!”, - пишет Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, кто в семье кормилец. По словам певицы, далеко не всегда ее муж содержит всю семью.