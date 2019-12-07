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"Дуже сильний альфа-самець": Оля Полякова зробила зізнання про чоловіка і ревнощі

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.12.2019 - 18:37
"Дуже сильний альфа-самець": Оля Полякова зробила зізнання про чоловіка і ревнощі
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка розкрила деталі свого розкішного весілля

Оля Полякова в цьому році відсвяткувала 15-річчя з дня весілля з чоловіком Вадимом Поляковим. Суперблондинка зізналася, що спочатку була коханкою, але її чоловік виявився порядним і рішучим, тому незабаром розірвав любовний трикутник і запропонував їй руку і серце. Пара виховує двох доньок – Марію та Алісу. "Королева ночі" вирішила згадати про своє розкішне весілля з чоловіком, а також розповіла в інтерв'ю журналу Viva! про те, чи ревнує її Вадим.

Співачка зізналася, що шкодує про відсутність фати, зате у неї була розкішна сукня від відомого російського дизайнера.

"Це було дуже красиво! У мене був Едемський сад, Бог, Люцифер, ангели, торт у вигляді яблука, а ще на кожному столі стояло дерево-спокусник, і квіти. Було круто! Я щаслива, що в моєму житті було така весілля, є що згадати. Єдине моє упущення — у мене була персикова сукня від Юдашкіна, яка коштувала диких грошей, і не було фати", - згадує Оля.

&quot;Дуже сильний альфа-самець&quot;: Оля Полякова зробила зізнання про чоловіка і ревнощі

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вона не хоче слідувати моді і влаштовувати повторні весілля на річниці і круглі дати – оригінальне торжество складно буде переплюнути.

"У мене було розкішне і веселе весілля і навряд чи я зможу повторити ту ж атмосферу. Ми зібралися в п'ять вечора, а розійшлися на наступний день о восьмій ранку. Всі згадують моє весілля як зразок краси і того, як було круто і весело всім гостям. Мені здається, вдруге я не повторю таку історію, на жаль", - переконана вона.

&quot;Дуже сильний альфа-самець&quot;: Оля Полякова зробила зізнання про чоловіка і ревнощі

Оля Полякова з чоловіком Вадимом (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Королева ночі" розповіла про ревнощі в сім'ї. Виявилося, що Вадим цілком довіряє дружині і є впевненим у собі чоловіком.

"Чоловік не ревнивий. Ревнують тільки невпевнені в собі чоловіки, а мій чоловік дуже сильний альфа-самець і досяг чималих висот у житті. У нього немає ні найменшої причини мене до когось ревнувати, якщо тільки це не мій смартфон", - сміється Оля.

Нагадаємо, що Оля Полякова розповіла, хто є годувальником в їх сім'ї, а також про роль чоловіка у стосунках.

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