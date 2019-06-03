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"Очень похудела": Леся Никитюк блеснула стройными ножками в мини-платье


Также Никитюк похвасталась новой обложкой популярного глянца

Леся Никитюк буквально поразила поклонников своей стройностью. Украинская телеведущая просто "тает на глазах" и отлично подготовилась к летнему сезону. Едва ли не с каждым новым фото Леся становится все стройнее, что, конечно же, не уходит от внимания  ее многомиллионной армии поклонников.

Не стало исключением и одно из недавних фото ведущей. Так, Леся опубликовала новое фото, сделанное еще во время ее пребывания в Одессе, где телеведущая провела прошедшие выходные. Никитюк позирует на балконе. При этом на телеведущей – оригинальный наряд. Сперва кажется, что это удлиненная футболка. Но по видео в разделе сториз становится понятно, что это платье-футболка длины мини.

Однако больше всего в глаза бросаются очень стройные ножки телеведущей!

Стройная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сама же Никитюк сделала акцент на своей новой глянцевой обложке. На этот раз для журнала Pink.

"Ви кльові! Бути на ваших обкладинках... це мрія! Дякую! З Днем Народження!! Респект", - подписала фото Леся Никитюк. Отметим, что в этом году журнал Pink в Украине празднует свое 15-летие.

Ну а поклонники Леси поспешили оставить свои восторженные отзывы по поводу цветущей внешности своей любимицы.

  • "Леся, ты очень красивая!"
  • "Леся, вы просто бомба!!"
  • "Похудела очень!"
  • "Молодец, красотуля наша!"
  • "Стильная штучка"
  • "Какая красивая панночка"
  • "Невероятная красотка стала"

Отметим, что в последнее время Никитюк все чаще и чаще демонстрирует на фото свои стройные ножки. Судя по всему, телеведущая и сама замечает приятные изменения в себе и спешит поделиться ими с поклонниками.

Стройная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась модным нарядом из маминого шкафа. Телеведущая решила подарить любимой вещи вторую жизнь. 

Также до этого ведущая ввела новый стильный тренд - Никитюк удивила неожиданным образом с рубашкой и короткими шортиками. 

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