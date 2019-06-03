"Дуже схудла": Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в міні-сукні

Також Нікітюк похвалилася новою обкладинкою популярного глянцю
Леся Нікітюк буквально вразила шанувальників своєю стрункістю. Українська телеведуча просто "тане на очах" і відмінно підготувалася до літнього сезону. Чи не з кожним новим фото Леся стає стрункішою, що, звичайно ж, не йде від уваги її багатомільйонної армії шанувальників.
Не стало винятком і одне з недавніх фото ведучої. Так, Леся опублікувала нове фото, зроблене ще під час її перебування в Одесі, де телеведуча провела минулі вихідні. Нікітюк позує на балконі. При цьому на телеведучій – оригінальне вбрання. Спершу здається, що це подовжена футболка. Але по відео у розділі сторіз стає зрозуміло, що це плаття-футболка довжини міні.
Проте найбільше впадають в око дуже стрункі ніжки телеведучої!
Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Сама ж Нікітюк зробила акцент на своїй новій глянцевій обкладинці. Цього разу для журналу Pink.
"Ви кльові! Бути на ваших обкладинках... це мрія! Дякую! З Днем Народження!! Респект", - підписала фото Леся Нікітюк. Зазначимо, що в цьому році журнал Pink в Україні святкує своє 15-річчя.
Ну а прихильники Лесі поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу квітучої зовнішності своєї улюблениці.
Відзначимо, що останнім часом Нікітюк все частіше і частіше демонструє на фото свої стрункі ніжки. Судячи з усього, телеведуча і сама помічає приємні зміни в собі і поспішає поділитися ними з шанувальниками.
Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк похвалилася модним вбранням з маминої шафи. Телеведуча вирішила подарувати улюбленій речі друге життя.
Також до цього ведуча ввела новий стильний тренд - Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою і короткими шортиками.