"Дуже схудла": Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в міні-сукні

Леся Нікітюк буквально вразила шанувальників своєю стрункістю. Українська телеведуча просто "тане на очах" і відмінно підготувалася до літнього сезону. Чи не з кожним новим фото Леся стає стрункішою, що, звичайно ж, не йде від уваги її багатомільйонної армії шанувальників.

Не стало винятком і одне з недавніх фото ведучої. Так, Леся опублікувала нове фото, зроблене ще під час її перебування в Одесі, де телеведуча провела минулі вихідні. Нікітюк позує на балконі. При цьому на телеведучій – оригінальне вбрання. Спершу здається, що це подовжена футболка. Але по відео у розділі сторіз стає зрозуміло, що це плаття-футболка довжини міні.

Проте найбільше впадають в око дуже стрункі ніжки телеведучої!

Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сама ж Нікітюк зробила акцент на своїй новій глянцевій обкладинці. Цього разу для журналу Pink.

"Ви кльові! Бути на ваших обкладинках... це мрія! Дякую! З Днем Народження!! Респект", - підписала фото Леся Нікітюк. Зазначимо, що в цьому році журнал Pink в Україні святкує своє 15-річчя.

Ну а прихильники Лесі поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу квітучої зовнішності своєї улюблениці.

"Леся, ти дуже красива!"

"Леся, ви просто бомба!!"

"Дуже схудла!"

"Молодець, красотуля наша!"

"Стильна штучка"

"Яка гарна панночка"

"Неймовірна красуня стала"

Відзначимо, що останнім часом Нікітюк все частіше і частіше демонструє на фото свої стрункі ніжки. Судячи з усього, телеведуча і сама помічає приємні зміни в собі і поспішає поділитися ними з шанувальниками.

Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк похвалилася модним вбранням з маминої шафи. Телеведуча вирішила подарувати улюбленій речі друге життя.

Також до цього ведуча ввела новий стильний тренд - Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою і короткими шортиками.