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"Дуже схудла": Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в міні-сукні


Також Нікітюк похвалилася новою обкладинкою популярного глянцю

Леся Нікітюк буквально вразила шанувальників своєю стрункістю. Українська телеведуча просто "тане на очах" і відмінно підготувалася до літнього сезону. Чи не з кожним новим фото Леся стає стрункішою, що, звичайно ж, не йде від уваги її багатомільйонної армії шанувальників.

Не стало винятком і одне з недавніх фото ведучої. Так, Леся опублікувала нове фото, зроблене ще під час її перебування в Одесі, де телеведуча провела минулі вихідні. Нікітюк позує на балконі. При цьому на телеведучій – оригінальне вбрання. Спершу здається, що це подовжена футболка. Але по відео у розділі сторіз стає зрозуміло, що це плаття-футболка довжини міні.

Проте найбільше впадають в око дуже стрункі ніжки телеведучої!

Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Сама ж Нікітюк зробила акцент на своїй новій глянцевій обкладинці. Цього разу для журналу Pink.

"Ви кльові! Бути на ваших обкладинках... це мрія! Дякую! З Днем Народження!! Респект", - підписала фото Леся Нікітюк. Зазначимо, що в цьому році журнал Pink в Україні святкує своє 15-річчя.

Ну а прихильники Лесі поспішили залишити свої захоплені відгуки з приводу квітучої зовнішності своєї улюблениці.

  • "Леся, ти дуже красива!"
  • "Леся, ви просто бомба!!"
  • "Дуже схудла!"
  • "Молодець, красотуля наша!"
  • "Стильна штучка"
  • "Яка гарна панночка"
  • "Неймовірна красуня стала"

Відзначимо, що останнім часом Нікітюк все частіше і частіше демонструє на фото свої стрункі ніжки. Судячи з усього, телеведуча і сама помічає приємні зміни в собі і поспішає поділитися ними з шанувальниками.

Струнка Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк похвалилася модним вбранням з маминої шафи. Телеведуча вирішила подарувати улюбленій речі друге життя.

Також до цього ведуча ввела новий стильний тренд - Нікітюк здивувала несподіваним образом з сорочкою і короткими шортиками.

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