"Очень испугался": Сергей Бабкин поделился ярким воспоминанием и показал брата

Сергей Бабкин с удовольствием хвастается фото своей счастливой многодетной семьи – жены Снежаны, дочери Веселины и сыновей – Артура и Елисея. Музыкант проводит много времени с младшим мальчиком – гуляет с ним, поет ему песни и даже берет с собой на гастроли. И если семейную идиллию можно часто увидеть у певца в Instagram-ленте, то вот снимки родителей артиста и его старшего брата Юрия сложно отыскать на просторах сети.

Так, Сергей опубликовал черно-белое детское фото из архива. На нем будущая звезда позирует в обнимку с братом. Певец решил поделиться ярким детским воспоминанием. Он рассказал, что рос послушном ребенком, но однажды произошел случай, который очень напугал его.

"Я был достаточно послушным мальчиком и старался добросовестно выполнять все, о чем меня просили мои родители. Посещал много разных кружков, у меня не было времени скучать! Единственное, о чем я мог беспокоиться, – это чтобы не попасть в какую-то беду, не упасть, не поранится. Был только единственный случай, когда переживал по-настоящему: однажды нас с братом поймали на стройке и пригрозили, что сейчас отведут в милицию! Тогда я очень испугался реакции родителей, того, что они узнают. Этот момент помню до сих пор", - признался артист.

Фото: Сергй Бабкин с братом (instagram.com/babkin_official)

Поклонники Сергея начали комментировать фото и отметили, что дочь музыканта похожа на его брата.

Веселинка копія старшого хлопчика

Який гарненький хлопчик! В країні дитинства було дуже цікаво, а зараз одні тільки фото та настальгія за усим що в ті роки відбувалося!

Видно, что вы очень дружны с братом! Это здорово! Так захотелось вернуться в беззаботное детство!

Красунчики

Спасибо за воспоминания. Я тоже люблю свое детство. Воспоминания наводят грусть

Скриншот комментариев

Ранее Снежана Бабкина показала трогательное фото, где запечатлено сразу три поколения – Сергей, его сын Елисей и прабабушка малыша, которой исполнилось 85 лет.