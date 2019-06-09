"Очень хочется!": Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Певица продолжает делиться своими мыслями с подписчиками

Анна Седокова рассказала своим подписчикам о том, что ей бы хотелось, чтобы у нее была дача. Кроме того, популярная певица выставила новое фото на своей странице в Instagram.

Седокова также решила спросить совет, как ей быть в ситуации, когда у нее нет дачи.

"А что делать, если у тебя нет дачи, но тебе на нее очень хочется! Как вы справляетесь с этой глобальной проблемой? Я впервые хочу отписаться от всех дачников с их "как же тут хорошо". Есть лайфхаки для меня?" - написала певица.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Пользователи сети оставили Седоковой свои советы:

К моим ехать;

Купить, снять, у меня кстати кто-то сдает для наездов в свободное время. У меня своя;

Анна, с вашими возможностями это не проблема, только время;

Никак. День, когда продали дачу - один из лучших дней в жизни;

Каждую весну превращаю балкон в цветник, а потом хожу туда просто посидеть и попить кофе;

Скриншот с Instagram

Съездить за город на речке отдохнуть;

Тоже хотим дачу, сейчас бы не сидели бы в душном городе, а в бассейне плескались бы. Пока не было ребенка даже и не хотелось дачи;

Значит нужно ехать к друзьям на дачу;

Пляж, бассейн открытый, турбаза обязательно с водоемом - отлично заменят дачу;

Скриншот с Instagram

Аня, точно такие же ощущения. Как круто иметь дачу! Как жаль, что у меня ее нет;

Ань она тебе не нужна... лечу куда хочу;

Простое решение-дом! И дача сразу под рукой!!! И деткам самое то. Я не мечтаю о даче, я мечтаю о своем доме!!!

Напомним, что полностью обнаженная Анна Седокова вызвала фурор в сети. Пикантный снимок вызвал бурные обсуждения поклонников.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью, которой в этом году исполнится 15 лет.