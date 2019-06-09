ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Очень хочется!": Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.06.2019 - 22:49
"Очень хочется!": Седокова с внушительным декольте поделилась "летним" желанием
Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Певица продолжает делиться своими мыслями с подписчиками

Анна Седокова рассказала своим подписчикам о том, что ей бы хотелось, чтобы у нее была дача. Кроме того, популярная певица выставила новое фото на своей странице в Instagram.

Седокова также решила спросить совет, как ей быть в ситуации, когда у нее нет дачи.

"А что делать, если у тебя нет дачи, но тебе на нее очень хочется! Как вы справляетесь с этой глобальной проблемой? Я впервые хочу отписаться от всех дачников с их "как же тут хорошо". Есть лайфхаки для меня?" - написала певица.

&quot;Очень хочется!&quot;: Седокова с внушительным декольте поделилась &quot;летним&quot; желанием

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Пользователи сети оставили Седоковой свои советы:

  • К моим ехать;
  • Купить, снять, у меня кстати кто-то сдает для наездов в свободное время. У меня своя;
  • Анна, с вашими возможностями это не проблема, только время;
  • Никак. День, когда продали дачу - один из лучших дней в жизни;
  • Каждую весну превращаю балкон в цветник, а потом хожу туда просто посидеть и попить кофе;

&quot;Очень хочется!&quot;: Седокова с внушительным декольте поделилась &quot;летним&quot; желанием

Скриншот с Instagram

  • Съездить за город на речке отдохнуть;
  • Тоже хотим дачу, сейчас бы не сидели бы в душном городе, а в бассейне плескались бы. Пока не было ребенка даже и не хотелось дачи;
  • Значит нужно ехать к друзьям на дачу;
  • Пляж, бассейн открытый, турбаза обязательно с водоемом - отлично заменят дачу;

&quot;Очень хочется!&quot;: Седокова с внушительным декольте поделилась &quot;летним&quot; желанием

Скриншот с Instagram

  • Аня, точно такие же ощущения. Как круто иметь дачу! Как жаль, что у меня ее нет;
  • Ань она тебе не нужна... лечу куда хочу;
  • Простое решение-дом! И дача сразу под рукой!!! И деткам самое то. Я не мечтаю о даче, я мечтаю о своем доме!!!

Напомним, что полностью обнаженная Анна Седокова вызвала фурор в сети. Пикантный снимок вызвал бурные обсуждения поклонников.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова очаровала сеть фото с повзрослевшей дочерью, которой в этом году исполнится 15 лет.

Похудение и отличное настроение: топ-3 ягодных диеты от Анны Седоковой "Никогда не угодишь": Анна Седокова эмоционально высказалась о бодипозитиве
Новости Украины Анна Седоковашоубиз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь