"Обязательно исполнится": счастливая Осадчая научила правильно загадывать желания

Телеведущая очень хотела побывать на море
В последнее время Катя Осадчая не перестает удивлять своих поклонников яркими перевоплощениями - сначала ведущая стала жгучей брюнеткой с длинными волосами и в преддверии Хэллоуина примерила образ героини комедийного ужастика Мортисию Адамс, а после предстала эффектной красной королевой с каштановыми волосами и короной на голове.
После насыщенных рабочих дней Катерине очень хотелось отдохнуть, и не где-нибудь, а на море - и ее мечта сбылась! Красочными фото счастливая теледива поделилась на своей странице в Instagram.
Кроме того, ведущая рассказала подписчикам, как нужно загадывать желание, чтобы оно обязательно сбылось.
Осадчая побывала на Киевском море и позировала на фоне широкой водной глади и нависших над ней туч. Знаменитость выбрала для прогулки удобный и стильный наряд - светло-серые брюки в полоску, кроссовки и объемный красный пуловер. Волосы она собрала в красивую косу и сверкает лучезарной улыбкой на камеру.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
"Всі знають, що якщо правильно бажати і ретельно ставити мету, то вона обов‘язково в втілиться в життя. Ось я хотіла на море :) маю Київське, але ж море. А в вас, як втілюються мрії, списки бажань пишeте?" - поделилась артистка.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Фолловеры радуются за Катю и восхищаются ее красотой, а также благодарят за полезный совет.
Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)
Напомним, Катя Осадчая очаровала пронзительной нежностью с любимым мужем Юрием Горбуновым.
Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов покорили элегантным выходом в свет во время поездки в Вену.