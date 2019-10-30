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"Обязательно исполнится": счастливая Осадчая научила правильно загадывать желания

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.10.2019 - 09:48
"Обязательно исполнится": счастливая Осадчая научила правильно загадывать желания
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая очень хотела побывать на море

В последнее время Катя Осадчая не перестает удивлять своих поклонников яркими перевоплощениями - сначала ведущая стала жгучей брюнеткой с длинными волосами и в преддверии Хэллоуина примерила образ героини комедийного ужастика Мортисию Адамс, а после предстала эффектной красной королевой с каштановыми волосами и короной на голове.

После насыщенных рабочих дней Катерине очень хотелось отдохнуть, и не где-нибудь, а на море - и ее мечта сбылась! Красочными фото счастливая теледива поделилась на своей странице в Instagram.

Кроме того, ведущая рассказала подписчикам, как нужно загадывать желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Осадчая побывала на Киевском море и позировала на фоне широкой водной глади и нависших над ней туч. Знаменитость выбрала для прогулки удобный и стильный наряд - светло-серые брюки в полоску, кроссовки и объемный красный пуловер. Волосы она собрала в красивую косу и сверкает лучезарной улыбкой на камеру.

&quot;Обязательно исполнится&quot;: счастливая Осадчая научила правильно загадывать желания

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

"Всі знають, що якщо правильно бажати і ретельно ставити мету, то вона обов‘язково в втілиться в життя. Ось я хотіла на море :) маю Київське, але ж море. А в вас, як втілюються мрії, списки бажань пишeте?" - поделилась артистка.

&quot;Обязательно исполнится&quot;: счастливая Осадчая научила правильно загадывать желания&quot;Обязательно исполнится&quot;: счастливая Осадчая научила правильно загадывать желания

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Фолловеры радуются за Катю и восхищаются ее красотой, а также благодарят за полезный совет.

  • Чарівна...щаслива та цікава....
  • Катю,Ви завжди така "шик" така гарна , але водночас така проста і людяна
  • Ви дуже гарна та мудра жінка!
  • Ты очень красивая!!!
  • Красотища!
  • Дуже гарно
  • Красота
  • Катюша вы оптимист
  • Брючки, фигурка... супер
  • Если искренно верить и хотеть, то обязательно сбудется мечта/ не сразу правда. самое главное верить
  • Як гарно
  • Чарівно Катерино
  • Ты очень красивая!!!

&quot;Обязательно исполнится&quot;: счастливая Осадчая научила правильно загадывать желания

Скриншот комментариев (instagram.com/kosadcha)

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