Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образе

Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

38-летняя супермодель продемонстрировала стильный летний образ

Алессандра Амбросио, которая, как и многие модели, блистала в Каннах, продолжает наслаждаться морем и солнцем. После Лазурного побережья знаменитая красавица в компании своего любимого мужчины Николо Одди отправилась в Италию, а затем вернулись во Францию.

Алессандра Амброссио на юге Франции (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

За это время Алессандра успела выложить в сеть массу стильных образов. Разумеется, 38-летняя звезда блистает в купальниках своего бренда GAL Floripa, дополняя их парео, длинными кофтами и туниками.

Алессандра Амбросио обожает путешествовать со своим возлюбленным (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А несколько часов назад бывший "ангел" Victoria’s Secret показала ансамбль, который можно смело использовать в качестве образа для жарких летних выходов: вечеринок, встреч и прогулок у моря. Супермодель надела полупрозрачное белое платье-рубашку с отложным воротником и длинными рукавами, завязанное на талии узлом.

Новый чувсвенный образ от знаменитой красавицы (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дополнили образ солнцезащитные очки Linda Farrow – к слову, их дизайн разрабатывала сама Алессандра, а также небольшими часами и маленькой плетеной сумочкой (еще один хит этого лета) с оранжевой длинной ручкой через плечо. К слову, в этот раз девушка обошлась без купальника и даже без нижнего белья – на некоторых фото она продемонстрировала обнаженную грудь.



Алессандра позирует на фоне моря в Каннах (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Позирует она на фоне голубого моря, гор и яхт, подставляя лицо солнцу и наслаждаясь легким бризом. "Это жизнь", – коротко написала девушка. И тут же получила массу комплиментов от многочисленных фанатов.

Идеальная жизнь!

Чистая красота

Ты просто великолепна!

Какая же красивая

Безупречна

Восхитительна

Так свежо, так красиво

Ты просто ангел!

Безусловно, температура от такого поста легко поднимется

Моя детка

Люблю тебя, роскошная принцесса

Появление модели на красной дорожке было одним из самых эффектных в этом году (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нужно отметить, что на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля образы Алессандры вызвали массу позитивных отзывов. Особенно поклонникам пришелся по душе наряд от Giuseppe Zanotti.