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Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образе

Lite » Мода 22.05.2019 - 22:31
Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образе
Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

38-летняя супермодель продемонстрировала стильный летний образ

Алессандра Амбросио, которая, как и многие модели, блистала в Каннах, продолжает наслаждаться морем и солнцем. После Лазурного побережья знаменитая красавица в компании своего любимого мужчины Николо Одди отправилась в Италию, а затем вернулись во Францию.

Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образе

Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образеАлессандра Амброссио на юге Франции (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

За это время Алессандра успела выложить в сеть массу стильных образов. Разумеется, 38-летняя звезда блистает в купальниках своего бренда GAL Floripa, дополняя их парео, длинными кофтами и туниками.

Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образе

Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образеАлессандра Амбросио обожает путешествовать со своим возлюбленным (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

А несколько часов назад бывший "ангел" Victoria’s Secret показала ансамбль, который можно смело использовать в качестве образа для жарких летних выходов: вечеринок, встреч и прогулок у моря. Супермодель надела полупрозрачное белое платье-рубашку с отложным воротником и длинными рукавами, завязанное на талии узлом.

Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образеСладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образеНовый чувсвенный образ от знаменитой красавицы (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Дополнили образ солнцезащитные очки Linda Farrow – к слову, их дизайн разрабатывала сама Алессандра, а также небольшими часами и маленькой плетеной сумочкой (еще один хит этого лета) с оранжевой длинной ручкой через плечо. К слову, в этот раз девушка обошлась без купальника и даже без нижнего белья – на некоторых фото она продемонстрировала обнаженную грудь.

Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образе
Алессандра позирует на фоне моря в Каннах (фото: instagram.com/alessandraambrosio) 

Позирует она на фоне голубого моря, гор и яхт, подставляя лицо солнцу и наслаждаясь легким бризом. "Это жизнь", – коротко написала девушка. И тут же получила массу комплиментов от многочисленных фанатов.

  • Идеальная жизнь!
  • Чистая красота
  • Ты просто великолепна!
  • Какая же красивая
  • Безупречна
  • Восхитительна
  • Так свежо, так красиво
  • Ты просто ангел!
  • Безусловно, температура от такого поста легко поднимется
  • Моя детка
  • Люблю тебя, роскошная принцесса

Сладкая жизнь: роскошная Алессандра Амбросио блистает в новом пляжном образе

Появление модели на красной дорожке было одним из самых эффектных в этом году (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Нужно отметить, что на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля образы Алессандры вызвали массу позитивных отзывов. Особенно поклонникам пришелся по душе наряд от Giuseppe Zanotti

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