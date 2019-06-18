Обворожительная Лилия Ребрик сверкнула длинными ногами в эффектном платье

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая восхитила поклонников красочным снимком

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" Лилия Ребрик всегда полна позитива и энергии, потрясающе выглядит и регулярно восхищает стильными и элегантными нарядами. Кроме того, бывшая гимнастка может похвастаться еще и роскошной фигурой, что и доказала на новом фото.

На свокй странице в Instagram Лилия опубликовала красочный снимок, на котором она запечатлена в эффектном атласном платье голубого цвета. Юбка наряда украшена красными рисунками и артистка добавила еще больше стиля и атмосферности образу, надев туфли в тон принту.

Ребрик позировала в красивой позе, слегка выставив одну ногу вперед. А пикантный разрез на бедре позволяет полюбоваться ее длинными ножками, как и ракурс кадра - снимок сделан снизу.

"З днем народження, наш прекрасний стиліст", - написала теледива.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры засыпали Лилию комплиментами, особенно отмечая ее шикарные ножки.

Лілюсік! Ти - шикарна!!!

Дуже гарна

Лиля, огромное тебе спасибо, Богиня и мое вдохновение

Чарівна Україночка

Немає слів! Зачарований!

Красотка

У вас шикарные танцивальные ноги!

Как всегда шикарна

Шикарна жінка!

Супер. Чудове фото

Разве можно быть красивой такой! Респект!

Невероятные ноги

Чарівне фото! Як і Ви на цьому фото!)

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, солнечная Лилия Ребрик поделилась секретом выносливости.

Ранее Лилия Ребрик вызывала восторг семейным снимком с любимым мужем и дочками на прогулке.

К слову, Лилия Ребрик забавно и по-дружески "потроллила" коллегу Юрия Горбунова.