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Чарівна Лілія Ребрик блиснула довгими ногами в ефектній сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.06.2019 - 15:14
Чарівна Лілія Ребрик блиснула довгими ногами в ефектній сукні
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча захопила шанувальників барвистим знімком

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик завжди сповнена позитиву і енергії, приголомшливо виглядає і регулярно захоплює стильними і елегантними костюмами. Крім того, колишня гімнастка може похвалитися ще й розкішною фігурою, що й довела на новому фото.

На свокй сторінці в Instagram Лілія опублікувала барвистий знімок, на якому вона зображена в ефектній атласній сукні блакитного кольору. Спідниця наряду прикрашена червоними малюнками і артистка додала ще більше стилю і атмосферності образу, надівши туфлі в тон принту.

Ребрик позувала в красивій позі, злегка виставивши одну ногу вперед. А пікантний розріз на стегні дозволяє помилуватися її довгими ніжками, як і ракурс кадру - знімок зроблений знизу.

"З днем народження, наш прекрасний стиліст", - написала теледіва.

Чарівна Лілія Ребрик блиснула довгими ногами в ефектній сукні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери засипали Лілію компліментами, особливо відзначаючи її шикарні ніжки.

  • Лілюсік! Ти - шикарна!!!
  • Дуже гарна
  • Ліля, величезне тобі спасибі, Богиня і моє натхнення
  • Чарівна Україночка
  • Немає слів! Зачарований!
  • Красуня
  • У вас шикарні танцювальні ноги!
  • Як завжди шикарна
  • Шикарна жінка!
  • Супер. Чудове фото
  • Хіба можна бути красивою такою! Респект!
  • Неймовірні ноги
  • Чарівне фото! Як і Ви на цьому фото!)
 

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, сонячна Лілія Ребрик поділилася секретом витривалості.

Раніше Лілія Ребрик викликала захват сімейним знімком з коханим чоловіком і доньками на прогулянці.

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"Набираюся сил": сонячна Лілія Ребрик поділилася секретом витривалості "Молодша — вилита мама": Лілія Ребрик розчулила фото з чоловіком і дітьми
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