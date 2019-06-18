Чарівна Лілія Ребрик блиснула довгими ногами в ефектній сукні

Ведуча захопила шанувальників барвистим знімком
Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик завжди сповнена позитиву і енергії, приголомшливо виглядає і регулярно захоплює стильними і елегантними костюмами. Крім того, колишня гімнастка може похвалитися ще й розкішною фігурою, що й довела на новому фото.
На свокй сторінці в Instagram Лілія опублікувала барвистий знімок, на якому вона зображена в ефектній атласній сукні блакитного кольору. Спідниця наряду прикрашена червоними малюнками і артистка додала ще більше стилю і атмосферності образу, надівши туфлі в тон принту.
Ребрик позувала в красивій позі, злегка виставивши одну ногу вперед. А пікантний розріз на стегні дозволяє помилуватися її довгими ніжками, як і ракурс кадру - знімок зроблений знизу.
"З днем народження, наш прекрасний стиліст", - написала теледіва.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Фолловери засипали Лілію компліментами, особливо відзначаючи її шикарні ніжки.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, сонячна Лілія Ребрик поділилася секретом витривалості.
Раніше Лілія Ребрик викликала захват сімейним знімком з коханим чоловіком і доньками на прогулянці.
До речі, Лілія Ребрик забавно і по-дружньому "потроллила" колегу Юрія Горбунова.