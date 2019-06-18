Чарівна Лілія Ребрик блиснула довгими ногами в ефектній сукні

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча захопила шанувальників барвистим знімком

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик завжди сповнена позитиву і енергії, приголомшливо виглядає і регулярно захоплює стильними і елегантними костюмами. Крім того, колишня гімнастка може похвалитися ще й розкішною фігурою, що й довела на новому фото.

На свокй сторінці в Instagram Лілія опублікувала барвистий знімок, на якому вона зображена в ефектній атласній сукні блакитного кольору. Спідниця наряду прикрашена червоними малюнками і артистка додала ще більше стилю і атмосферності образу, надівши туфлі в тон принту.

Ребрик позувала в красивій позі, злегка виставивши одну ногу вперед. А пікантний розріз на стегні дозволяє помилуватися її довгими ніжками, як і ракурс кадру - знімок зроблений знизу.

"З днем народження, наш прекрасний стиліст", - написала теледіва.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловери засипали Лілію компліментами, особливо відзначаючи її шикарні ніжки.

Лілюсік! Ти - шикарна!!!

Дуже гарна

Ліля, величезне тобі спасибі, Богиня і моє натхнення

Чарівна Україночка

Немає слів! Зачарований!

Красуня

У вас шикарні танцювальні ноги!

Як завжди шикарна

Шикарна жінка!

Супер. Чудове фото

Хіба можна бути красивою такою! Респект!

Неймовірні ноги

Чарівне фото! Як і Ви на цьому фото!)

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, сонячна Лілія Ребрик поділилася секретом витривалості.

Раніше Лілія Ребрик викликала захват сімейним знімком з коханим чоловіком і доньками на прогулянці.

До речі, Лілія Ребрик забавно і по-дружньому "потроллила" колегу Юрія Горбунова.