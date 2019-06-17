"Набираюсь сил": солнечная Лилия Ребрик поделилась секретом выносливости

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая назвала простой способ, помогающий ей всегда быть в тонусе

Популярная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик удивляет поклонников своим уникальным умением все успевать. Утренние эфиры, спектакли, съемки и ведение мероприятий, досуг с мужем, хореографом Андреем Диким и прогулки с доченьками Полиной и Дианой – вот далеко не весь список дел звезды, которые она выполняет регулярно и с удовольствием. Как-то знаменитость призналась, что ей приходится жертвовать домашними делами, но в пользу времени, проведенного с близкими. Впрочем, это далеко не все секреты энергичной Лилии. В Instagram она опубликовала солнечное фото и рассказала о том, где берет силы на все свои проекты и планы.

Желтое платье с поясом и разрезом очень украшает ведущую, а яркая брошь выступает контрастным акцентом ее наряда. Она оперлась о резную стенку рядом с изгородью и позирует на фоне сочной зелени сада.

"Набираюся сил... Попереду шалений марафон зйомок. Наразі у мене чотири кінопроекта: денні, нічні зміни, ранкові ефіри, вистави. І так кожний день до 30 червня. Мене часто запитують, як я витримую такі графіки і не скаржуся? Відповідаю: просто на секундочку уявіть, що у вас всього того, що не дає вам спокійно виспатися- НЕМАЄ... і тоді ви завиєте інакше! Уявили? Тож бережіть все те, що дарує вам життя!" - обратилась она с мотивирующей речью к подписчикам.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники оценили не только целеустремленность звезды, которой они, неизменно, восхищаются, но ее летний образ.

"Шалена! Це круто!", "Багато енергійна Лілія", "Ви прекрасні", "Нет слов", "Класненькая", "Ви просто молодець, в такому режимі важко працювати, але можливо. Але головне в житті - це бути потрібним. У вас все вийде. Головне - йти тільки вперед і з посмішкою!", "Ви неймовірна!" - писали комменаторы.

Скриншот комментариев (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик вызывала восторг семейным снимком с любимым мужем и дочками на прогулке.

Ранее Лилия Ребрик забавно и по-дружски "потроллила" коллегу Юрия Горбунова.