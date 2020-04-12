Обратной дороги нет: Влад Яма рассказал о своем "пенсионерском" спортивном достижении

Танцор показал, как занимается спортом во время карантина
Влад Яма со своей женой Лилианой проводят время дома на карантине. Со своими родителями также остается их 4-летний сын Леон. Недавно жена Ямы откровенно высказалась о ревности к партнершам мужа. Звездная пара часто показывает, как проходит их карантин. На этот раз известный танцор рассказал о занятиях бегом на своей странице в Instagram.
Яма рассказал, что открыл беговой сезон, но пробежал не так много, поскольку на дворе не совсем приятная для него температура воздуха.
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)
"Беговой сезон открыт! Обратной дороги нет! И хоть сегодня были пенсионерские 4км (для моей трахеи 11 градусов - еще прохладно), есть куда расти! Всем здоровья и легких ног!" – отметил танцор и судья разных танцевальных проектов.
Пользователи сети также прокомментировали его пост.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Влад Яма поразил "изменениями" во внешности за период карантина.