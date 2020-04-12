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Обратной дороги нет: Влад Яма рассказал о своем "пенсионерском" спортивном достижении

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.04.2020 - 21:21
Обратной дороги нет: Влад Яма рассказал о своем "пенсионерском" спортивном достижении
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Танцор показал, как занимается спортом во время карантина

Влад Яма со своей женой Лилианой проводят время дома на карантине. Со своими родителями также остается их 4-летний сын Леон. Недавно жена Ямы откровенно высказалась о ревности к партнершам мужа. Звездная пара часто показывает, как проходит их карантин. На этот раз известный танцор рассказал о занятиях бегом на своей странице в Instagram.

Яма рассказал, что открыл беговой сезон, но пробежал не так много, поскольку на дворе не совсем приятная для него температура воздуха.

Обратной дороги нет: Влад Яма рассказал о своем &quot;пенсионерском&quot; спортивном достижении

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Беговой сезон открыт! Обратной дороги нет! И хоть сегодня были пенсионерские 4км (для моей трахеи 11 градусов - еще прохладно), есть куда расти! Всем здоровья и легких ног!" – отметил танцор и судья разных танцевальных проектов.

Пользователи сети также прокомментировали его пост.

  • Нужно было маску надеть;
  • Все! Это фото меня зарядило силой, и я точно завтра побегу;
  • Это классно! Я начинала с бега на стадионе по кругу, было не легко, но тренировки каждый день показали, что это скучно, а в октябре 2019 стартанула 5 км и 14 дней бегала каждый день. Сейчас бегаю, но реже. Хороших беговых тренировок вам Влад!
  • О, моя траектория в карантине 4 км. А так обычно 7 бегаю! Круто, отличных пробежек;
  • Вау, просто самый лучший;
  • Да, Владик, ты бегаешь а мне приходиться когда работаю ходить, что занимает около 3 часов в день. На работе говорят, что от этого немного улучшился у меня цвет лица. Так что спорт - это сила!!!!

Обратной дороги нет: Влад Яма рассказал о своем &quot;пенсионерском&quot; спортивном достижении

Обратной дороги нет: Влад Яма рассказал о своем &quot;пенсионерском&quot; спортивном достижении

Обратной дороги нет: Влад Яма рассказал о своем &quot;пенсионерском&quot; спортивном достижении

Обратной дороги нет: Влад Яма рассказал о своем &quot;пенсионерском&quot; спортивном достижении

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Влад Яма поразил "изменениями" во внешности за период карантина.

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