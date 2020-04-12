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Зворотної дороги немає: Влад Яма розповів про своє "пенсіонерське" спортивне досягнення

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.04.2020 - 21:21
Зворотної дороги немає: Влад Яма розповів про своє "пенсіонерське" спортивне досягнення
Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

Танцюрист показав, як займається спортом під час карантину

Влад Яма зі своєю дружиною Ліліаною проводять час вдома на карантині. Зі своїми батьками також залишається їх 4-річний син Леон. Нещодавно дружина Ями відверто висловилася про ревнощі до партнерок чоловіка. Зіркові пара часто показує, як проходить їх карантин. На цей раз відомий танцюрист розповів про заняттях бігом на своїй сторінці в Instagram.

Яма розповів, що відкрив біговий сезон, але пробіг не так багато, оскільки на дворі не зовсім приємна для нього температура повітря.

Зворотної дороги немає: Влад Яма розповів про своє &quot;пенсіонерське&quot; спортивне досягнення

Влад Яма (фото: instagram.com/vladyama_official)

"Біговий сезон відкрито! Зворотної дороги немає! І хоч сьогодні були пенсіонерські 4км (для моєї трахеї 11 градусів - ще прохолодно), є куди рости! Всім здоров'я і легких ніг!" – зазначив танцюрист і суддя різних танцювальних проектів.

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

  • Потрібно було надіти маску;
  • Все! Це фото мене зарядило силою, і я точно завтра побіжу;
  • Це класно! Я починала з бігу на стадіоні по колу, було не легко, але тренування кожен день показали, що це нудно, а в жовтні 2019 стартанула 5 км і 14 днів бігала щодня. Зараз бігаю, але рідше. Хороших бігових тренувань вам Влад!
  • О, моя траєкторія в карантині 4 км. А так зазвичай 7 бігаю! Круто, відмінних пробіжок;
  • Вау, просто найкращий;
  • Так, Владік, ти бігаєш а мені доводитися коли працюю ходити, що займає близько 3 годин в день. На роботі кажуть, що від цього трохи покращився у мене колір обличчя. Так що спорт - це сила!!!!

Зворотної дороги немає: Влад Яма розповів про своє &quot;пенсіонерське&quot; спортивне досягнення

Зворотної дороги немає: Влад Яма розповів про своє &quot;пенсіонерське&quot; спортивне досягнення

Зворотної дороги немає: Влад Яма розповів про своє &quot;пенсіонерське&quot; спортивне досягнення

Зворотної дороги немає: Влад Яма розповів про своє &quot;пенсіонерське&quot; спортивне досягнення

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Влад Яма вразив "змінами" в зовнішності за період карантину.

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