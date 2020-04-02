Так намного лучше: Влад Яма поразил "изменениями" во внешности за период карантина

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Хореограф позирует на фото с шевелюрой

Влад Яма с любимой женой Лилианой и сыном Леоном уехал на дачу, где проводит каратин не природе и свежем воздухе. Ранее в одном из роликов на странице в Instagram он признался, что заказывает доставку продуктов и старается лишний раз не выходить в людные места. Одно из развлечений хореографа, конечно же, танцы! В подтверждение этому он показал видео зажигательных па вместе с любимой, не забыв о дезинфекции рук, что очень актуально во время эпидемии. Теперь же Влад озадачил сеть фото, на котором он предстал …. с волосами!

Судья Танцев со звездами наглядно показал, как успела измениться его внешность за период карантина. На снимке он позирует с отросшими волосами, одно прореженной бровью и в упор смотрит в камеру проникновенным взглядом. "Карантин", - коротко подписал Яма.

Поклонники принялись сравнивать "нового" Влада с разными знаменитостями: Криштиану Роналду, Джудом Лоу, Джорджем Майклом и Джастином Тимберлейком. Комплименты не умолкали, кто-то принял фото за чистую монету и подумал, что хореограф действительно в короткие сроки обзавелся шевелюрой. Другие же поняли, что это всего лишь первоапрельская шутка.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

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Так набагато краще!

Очень круто

Ооо, круто! Мені так більше подобається

Влад,вам супер з волоссям. Хоч комусь карантин в користь

Очень красиво и не обычно. Даже не привычно. Но вам идет. Даже очень идет. Вам красиво в любом обличии

Красавчик! Тебе с волосами на много лучше, чем без волос

Лайк Джуд Лоу

А на мой взгляд, так лучше! Молодой, красивый и волосатый

Джордж Майкл ты ли это? А вообще прикольно

Скриншот комментариев

Также в сториз Влад коротко описал свой день: "Наточил ножи, погулял, плотно поел. Прилег, выспался, читаю, нравиться, зачитался. Отросли волосы, ответил на комменты, тренируюсь. Собрал лайки и комплименты. Почти не поел. Прекрасный день!"

Ранее Влад Яма поделился редким снимком с сыном Леоном. Лицо мальчика хореограф предпочитает скрывать.