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Нужно идти на жертвы: жена Влада Ямы откровенно высказалась о ревности к партнершам мужа

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2020 - 10:26
Нужно идти на жертвы: жена Влада Ямы откровенно высказалась о ревности к партнершам мужа
Влад Яма с женой (фото: instagram.com/vladyama_official)

Также Яма рассказал, наблюдал ли романы на шоу "Танцы со звездами"

Влад Яма со своей женой Лилианой проводят время дома на карантине. Со своими родителями также остается их 4-летний сын Леон. Звездные родители часто выходят на связь с поклонниками, показывая, как проходит их карантин. Семья время от времени выезжает на прогулки за город. Также Влад и Лилиана не забрасывают свои тренировки, показывая фрагменты домашних занятий на видео. Кроме того, шоумен продолжает давать интервью - только в онлайн-режиме. Во время одно из недавних таких интервью Влад с женой вместе отвечали на вопросы. Супруга хореографа честно призналась, ревнует ли она Влада, когда он танцует с другими женщинами.

Интервью провела телеведущая Алина Шаманская на своей instagram-страничке. Она решила расспросить Влада про его участие в шоу “Танцы со звездами”. И один из вопросов касался того, стоит ли ревновать своего мужа/ жену к партнеру по шоу.

“Все зависит от отношений в паре. Если вы друг другу доверяете, то все впорядке… Но то, что танец в какой-то степени сближает - да!” - говорит Влад.

А вот у его супруги немного другое отношение.

“Это сложно! Для того, чтобы что-то показать настоящее на сцене, нужно в это поверить и вложить какие-то чувства. И ты понимаешь, что это чувство какой-то любви, страсти. Именно от этого немного не по себе конечно. Хотя ты понимаешь, анализируешь, что это сцена, это работа. Но со стороны на это смотреть тяжело. Поэтому иногда нужно идти на жертвы, чтобы твоя половинка рядом чувствовала себя востребованной, счастливой. Наверное, это надо пережить и прочувствовать”, - отмечает Лилиана Яма.

Нужно идти на жертвы: жена Влада Ямы откровенно высказалась о ревности к партнершам мужа

Фото: instagram.com/vladyama_official

Также Шаманская поинтересовалась у Влада, наблюдал ли он на проекте “Танцы со звездами” зарождение любовных чувств между парами. Были ли романы.

“Ну, я думаю, что да. Хотя я могу увидеть только какие-то взгляды, проходки или где-то кто-то в уголке стоит шепчется - максимум, что я могу увидеть. Но да, случалось и не раз”, - признается Яма.

А одна из поклонниц Ямы поинтересовалась, есть ли что-то в работе, что его демотивирует.

“Если говорить про “Танцы со звездами”, то это то, когда некоторые участники сомневаются в оценках и считают, что им занижают оценки. А мы то это делаем искренне, от души, и зачастую это помогает только развиваться”, - отвечает Влад.

“А бывало такое, что ты что-то жесткое сказал звезде, а потом после эфира извинялся?” - спрашивает телеведущая.

“Бывало! Как правило, я так могу сказать человеку, который на эти слова искренне не обиделся и не таит на меня зла. Было пару моментов, когда у звезд был прямо огонь обиды, непонимания. Тогда я стараюсь держаться подальше от таких людей. А если я вижу, что человек много работал, но что-то не пошло и мне пришлось это сказать и, может быть даже подшутить слегка над этим, чтобы зрителям было не скучно в этот момент, то да, бывало такое, что я мог пожать руку, приобнять. И сказать “пойми, это моя работа”, - объяснил ситуацию Яма.

Один из вопросов также касался знакомства Влада и Лилианы. Хореограф рассказал, что будущую жену встретил в одном из столичных ночных клубов. И это для него было неожиданно.

“В ночном клубе мы познакомились И был у каждого из нас пару лет такой период, когда мы ходили в клубы, как на работу. И вот там мы встретились. Если бы мне кто-то сказал, что я встречу жену свою в клубе, я бы сказал “нет, это не про меня”. Но знаете, бывает”, - признается Яма.

“Судьба свела нас”, - лаконично заметила Лилиана.

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Новости Украины Влад ЯмаТанцы со звездамитв-шоу
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