ru
ua

"Обожаю": счастливая Маша Ефросинина покорила сеть яркими семейными фото


Ведущая весело провела время с мужем и сыном

Не так давно телеведущая Маша Ефросинина жаловалась подписчикам на большое количество свалившихся на нее дел и недостаток времени - мол, даже нормальное фото сделать некогда. Судя по всему, она не шутила, ведь какое-то время артистка действительно ничего не публиковала в сети - поклонники даже забеспокоились. Однако новая публикация знаменитости их успокоила - ведь Маша показала, как весело она провела время с любимой семьей.

На красочных фото запечатлен семейный уикенд ведущей с мужем Тимуром Хромаевым и сыночком Сашей. Они отправились на прогулку в парк, при этом Ефросинина блистала красном платье в пол с оголенными плечами. Она дополнила летний образ повязкой на голове и солнцезащитными очками. 

Фото: Маша Ефросинина с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)

Семейство наслаждалось неспешными прогулками, а также покаталось на забавном паровозике.

Фото: Маша Ефросинина с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)

На одном из кадров папа трогательно несет сыночка на плечах.

"Обожаю", - подписала Маша милые фотографии.

Фото: Маша Ефросинина с семьей (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры оставили много теплых слов замечательной и красивой семье. Некоторые также поинтересовались, почему с ними не было дочери Ефросининой - Наны.

  • Какие вы позитивные
  • Клаааасс!
  • А где же Нана?
  • Какие вы все классные!
  • Вы очень красивые, очень красивая у Вас семья 
  • Стільки позитиву та посмішок!!! Краса!
  • Отличная семья
  • Обожнюю Вашу сім'ю, особливо Саню
  • ВАС не любить невозможно
  • Очки класс!!
  • Платье очень красивое
  • Живые фото , они такие настоящие и такие красивые, класс 
  • Вы прекрасная семья-счастья, любви и побольше улыбок 

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что Маша Ефросинина засветила стройные бесконечные ноги на пляже испанского острова Ибица.

Ранее Маша Ефросинина побывала в ночном клубе на испанкой Ибице. Телеведущая от души повеселилась на вечеринке под открытым небом.

"Русалочка": дочь Оли Поляковой очаровала сеть фото в купальнике Юная девушка Виктора Павлика поразила фото с отдыха в одном полотенце
Читать все новости