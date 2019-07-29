"Обожнюю": щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фото

Не так давно телеведуча Маша Єфросиніна скаржилася підписникам на велику кількість справ, що звалилися на неї, і брак часу - мовляв, навіть нормальне фото зробити ніколи. Судячи з усього, вона не жартувала, адже якийсь час артистка справді нічого не публікувала в мережі - шанувальники навіть занепокоїлись. Однак нова публікація знаменитості їх заспокоїла - адже Маша показала, як вона весело провела час з коханою сім'єю.

На барвистих фото зображений сімейний вікенд ведучої з чоловіком Тимуром Хромаєвим і синочком Сашею. Вони вирушили на прогулянку в парк, при цьому Єфросиніна блищала у червоній сукні в підлогу з оголеними плечима. Вона доповнила літній образ пов'язкою на голові і сонцезахисними окулярами.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)

Сімейство насолоджувалось неспішними прогулянками, а також покаталось на забавному паровозику.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)

На одному з кадрів тато зворушливо несе синочка на плечах.

"Обожнюю", - підписала Маша милі фотографії.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери залишили багато теплих слів чудовій і красивій сім'ї. Деякі також поцікавилися, чому з ними не було доньки Єфросиніної - Нани.

Які ви позитивні

Клаааасс!

А де ж Нана?

Які ви всі класні!

Ви дуже гарні, дуже красива у Вас сім'я

Стільки позитиву та посмішок!!! Краса!

Відмінна сім'я

Обожнюю Вашу сім'ю, особливо Саню

ВАС не любити неможливо

Окуляри клас!!

Плаття дуже красиве

Живі фото , вони такі справжні і такі гарні, клас

Ви прекрасна родина-щастя, любові і побільше посмішок

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна засвітила стрункі нескінченні ноги на пляжі іспанського острова Ібіца.

Раніше Маша Єфросиніна побувала в нічному клубі на іспанкій Ібіці. Телеведуча від душі повеселилася на вечірці під відкритим небом.