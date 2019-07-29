ru
ua

"Обожнюю": щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фото


Ведуча весело провела час з чоловіком і сином

Не так давно телеведуча Маша Єфросиніна скаржилася підписникам на велику кількість справ, що звалилися на неї, і брак часу - мовляв, навіть нормальне фото зробити ніколи. Судячи з усього, вона не жартувала, адже якийсь час артистка справді нічого не публікувала в мережі - шанувальники навіть занепокоїлись. Однак нова публікація знаменитості їх заспокоїла - адже Маша показала, як вона весело провела час з коханою сім'єю.

На барвистих фото зображений сімейний вікенд ведучої з чоловіком Тимуром Хромаєвим і синочком Сашею. Вони вирушили на прогулянку в парк, при цьому Єфросиніна блищала у червоній сукні  в підлогу з оголеними плечима. Вона доповнила літній образ пов'язкою на голові і сонцезахисними окулярами.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)

Сімейство насолоджувалось неспішними прогулянками, а також покаталось на забавному паровозику.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)

На одному з кадрів тато зворушливо несе синочка на плечах.

"Обожнюю", - підписала Маша милі фотографії.

Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери залишили багато теплих слів чудовій і красивій сім'ї. Деякі також поцікавилися, чому з ними не було доньки Єфросиніної - Нани.

  • Які ви позитивні
  • Клаааасс!
  • А де ж Нана?
  • Які ви всі класні!
  • Ви дуже гарні, дуже красива у Вас сім'я
  • Стільки позитиву та посмішок!!! Краса!
  • Відмінна сім'я
  • Обожнюю Вашу сім'ю, особливо Саню
  • ВАС не любити неможливо
  • Окуляри клас!!
  • Плаття дуже красиве
  • Живі фото , вони такі справжні і такі гарні, клас
  • Ви прекрасна родина-щастя, любові і побільше посмішок

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна засвітила стрункі нескінченні ноги на пляжі іспанського острова Ібіца.

Раніше Маша Єфросиніна побувала в нічному клубі на іспанкій Ібіці. Телеведуча від душі повеселилася на вечірці під відкритим небом.

Юна дівчина Віктора Павліка вразила фото з відпочинку в одному рушнику Три красуні: Ольга Сумська знялася в яскравій фотосесії з дорослими доньками
Читати всі новини