"Обожнюю": щаслива Маша Єфросиніна підкорила мережу яскравими сімейними фото

Ведуча весело провела час з чоловіком і сином
Не так давно телеведуча Маша Єфросиніна скаржилася підписникам на велику кількість справ, що звалилися на неї, і брак часу - мовляв, навіть нормальне фото зробити ніколи. Судячи з усього, вона не жартувала, адже якийсь час артистка справді нічого не публікувала в мережі - шанувальники навіть занепокоїлись. Однак нова публікація знаменитості їх заспокоїла - адже Маша показала, як вона весело провела час з коханою сім'єю.
На барвистих фото зображений сімейний вікенд ведучої з чоловіком Тимуром Хромаєвим і синочком Сашею. Вони вирушили на прогулянку в парк, при цьому Єфросиніна блищала у червоній сукні в підлогу з оголеними плечима. Вона доповнила літній образ пов'язкою на голові і сонцезахисними окулярами.
Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)
Сімейство насолоджувалось неспішними прогулянками, а також покаталось на забавному паровозику.
Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)
На одному з кадрів тато зворушливо несе синочка на плечах.
"Обожнюю", - підписала Маша милі фотографії.
Фото: Маша Єфросиніна з сім'єю (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловери залишили багато теплих слів чудовій і красивій сім'ї. Деякі також поцікавилися, чому з ними не було доньки Єфросиніної - Нани.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна засвітила стрункі нескінченні ноги на пляжі іспанського острова Ібіца.
Раніше Маша Єфросиніна побувала в нічному клубі на іспанкій Ібіці. Телеведуча від душі повеселилася на вечірці під відкритим небом.