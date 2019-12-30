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Обольстительная Тина Кароль в пикантном мини устроила жаркие танцы

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2019 - 15:26
Обольстительная Тина Кароль в пикантном мини устроила жаркие танцы
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица представила эффектный номер-рассказ о своей жизни

Тина Кароль показала впечатляющий перформанс на суперфинале шоу "Х-фактор 10", который состоялся в субботу, 28 декабря (тогда же стало известно имя победителя проекта). Поп-дива устроила попурри из своих хитов и рассказала от начала до конца свою непростую историю жизни и творчества. Номер получился эффектным, а каждая песня сопровождалась переодеваниями и сменой амплуа. Так, на странице в Instagram она показала несколько ярких образов со своего шоу.

Поп-дива запечатлена в длинном оригинальном нежно-розовом платье с блестящими рукавами.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

На другой серии снимков она предстала в дерзком образе – ромпере по фигуре оливкового оттенка, черном удлиненном пиджаке и светлых лодочках. Певица устроили на сцене жаркие танцы под куплет из своего хита "Шиншилла".

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники артистки сообщили ей в комментариях, что ее пронзительный номер впечатлил их до глубины души, а феерия разноплановых образов и искусных перевоплощений вызвали восторг.

  • Секси фрау
  • Фігура дуже сексі
  • Это просто бомбическое выступление
  • Шикарна
  • Такая классная задумка номера! Выступление просто супер! Ну, а вы Тина вообще
  • Неперевершено
  • Это было самое крутое выступление
  • Прекрасна
  • Великолепная
  • Потрясающий номер получился
  • Це бомба
  • Красотка
  • Восхищаюсь
  • Тина-шедевр

Скриншот комментариев

Видео: YouTube/Х-фактор

Напомним, что Тина Кароль, Юрий Гобрунов и Василий Вирастюк организовали встречу земляков. Все звезды – выходцы из Ивано-Франковщины.

К слову, Тина Кароль взбудоражила поклонников изящными формами – они отметили, что звезда заметно похудела.

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