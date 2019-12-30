Зваблива Тіна Кароль в пікантному міні влаштувала спекотні танці

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка представила ефектний номер-розповідь про своє життя

Тіна Кароль показала вражаючий перформанс на суперфіналі шоу "Х-фактор 10", який відбувся у суботу, 28 грудня (тоді ж стало відомо ім'я переможця проекту). Поп-діва влаштувала попурі зі своїх хітів і розповіла від початку до кінця свою непросту історію життя і творчості. Номер вийшов ефектним, а кожна пісня супроводжувалася переодяганнями і зміною амплуа. Так, на сторінці в Instagram вона показала кілька яскравих образів зі свого шоу.

Поп-діва зображена в довгый оригінальный ніжно-рожевій сукні з блискучими рукавами.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

На інший серії знімків вона з'явилася у відвертому образі – ромперы по фігурі оливкового відтінку, чорному подовженому піджаку і світлих човниках. Співачка влаштувала на сцені спекотні танці під куплет зі свого хіта "Шиншила".

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Шанувальники артистки повідомили їй в коментарях, що її пронизливий номер вразив до глибини душі, а феєрія різнопланових образів і майстерних перевтілень викликали захоплення.

Сексі фрау

Фігура дуже сексі

Це просто бомбічний виступ

Шикарна

Така класна задумка номери! Виступ просто супер! Ну, а ви Тіна взагалі

Неперевершено

Це було найкрутіше виступ

Прекрасна

Чудова

Приголомшливий номер вийшов

Це бомба

Красуня

Захоплююся

Тіна-шедевр

Скріншот коментарів

Відео: YouTube/Х-фактор

Нагадаємо, що Тіна Кароль, Юрій Гобрунов і Василь Вірастюк організували зустріч земляків. Всі зірки – вихідці з Івано-Франківщини.

До речі, Тіна Кароль розбурхала шанувальників стрункими формами – вони зазначили, що зірка помітно схудла.