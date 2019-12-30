Зваблива Тіна Кароль в пікантному міні влаштувала спекотні танці

Співачка представила ефектний номер-розповідь про своє життя
Тіна Кароль показала вражаючий перформанс на суперфіналі шоу "Х-фактор 10", який відбувся у суботу, 28 грудня (тоді ж стало відомо ім'я переможця проекту). Поп-діва влаштувала попурі зі своїх хітів і розповіла від початку до кінця свою непросту історію життя і творчості. Номер вийшов ефектним, а кожна пісня супроводжувалася переодяганнями і зміною амплуа. Так, на сторінці в Instagram вона показала кілька яскравих образів зі свого шоу.
Поп-діва зображена в довгый оригінальный ніжно-рожевій сукні з блискучими рукавами.
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
На інший серії знімків вона з'явилася у відвертому образі – ромперы по фігурі оливкового відтінку, чорному подовженому піджаку і світлих човниках. Співачка влаштувала на сцені спекотні танці під куплет зі свого хіта "Шиншила".
Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)
Шанувальники артистки повідомили їй в коментарях, що її пронизливий номер вразив до глибини душі, а феєрія різнопланових образів і майстерних перевтілень викликали захоплення.
Скріншот коментарів
Відео: YouTube/Х-фактор
Нагадаємо, що Тіна Кароль, Юрій Гобрунов і Василь Вірастюк організували зустріч земляків. Всі зірки – вихідці з Івано-Франківщини.
До речі, Тіна Кароль розбурхала шанувальників стрункими формами – вони зазначили, що зірка помітно схудла.