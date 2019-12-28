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Какие крутые! Элегантный Горбунов и Кароль с декольте устроили встречу земляков

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.12.2019 - 15:22
Какие крутые! Элегантный Горбунов и Кароль с декольте устроили встречу земляков
Юрий Горбунов с Тиной Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Знаменитости встретились на праздничном мероприятии

Юрий Горбунов днями пропадает на работе, ведь горячая пора новогодних концертов и коропоративов – самое благодатное время для звезд шоу-бизнеса. Пока Катя Осадчая отправилась в Берлин, ее муж активно ведет мероприятия и с удовольствием делится кадрами из закулисья. Так, на его странице в Instagram опубликовано фото в приятной компании земляков – поп-дивы Тины Кароль и стронгмена Василия Вирастюка.

Оказалось, что все собравшиеся в кадре – выходцы из Ивано-Франковщины. Тина позирует в праздничном черном платье с внушительным декольте и золотым элементами. Певица лучезарно улыбается в объектив, на ее губах – фирменная красная помада, блестящие шелковистые волосы чуть тронуты естественными волнами.

Василий Вирастюк и Юрий Горбунов облачены в классические черные костюмы с белыми рубашками. Они обступили прелестную землячку с двух сторон.

Какие крутые! Элегантный Горбунов и Кароль с декольте устроили встречу земляков

Юрий Горбунов с Тиной Кароль и Василием Вирастюком (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Івано-Франківська діаспора в Києві!" - подписал памятное фото шоумен и добавил хэштег "нашілюдивсюди".

Подписчики ведущего начали интересоваться, когда и где был сделан снимок. Некоторые предположили, что знаменитые земляки встретились на съемках концерта "Квартал 95". Также один из комментаторов отметил, что съемка проходила на столичном ВДНХ.

  • А Горбунов с Тиной очень гармонично смотрятся
  • Наша гордість
  • Які ви всі круті
  • Ви найкращі
  • Ми Вами гордимося
  • Неймовірні
  • Молодці ми раді за Вас! Гордість Івано-Франківська
  • Какие люди, да на моей работе, на ВДНХ
  • Класно!
  • Так тримати!

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль впечатлила сеть стройными формами в раскошном платье ретро-стиля.

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