Какие крутые! Элегантный Горбунов и Кароль с декольте устроили встречу земляков

Знаменитости встретились на праздничном мероприятии
Юрий Горбунов днями пропадает на работе, ведь горячая пора новогодних концертов и коропоративов – самое благодатное время для звезд шоу-бизнеса. Пока Катя Осадчая отправилась в Берлин, ее муж активно ведет мероприятия и с удовольствием делится кадрами из закулисья. Так, на его странице в Instagram опубликовано фото в приятной компании земляков – поп-дивы Тины Кароль и стронгмена Василия Вирастюка.
Оказалось, что все собравшиеся в кадре – выходцы из Ивано-Франковщины. Тина позирует в праздничном черном платье с внушительным декольте и золотым элементами. Певица лучезарно улыбается в объектив, на ее губах – фирменная красная помада, блестящие шелковистые волосы чуть тронуты естественными волнами.
Василий Вирастюк и Юрий Горбунов облачены в классические черные костюмы с белыми рубашками. Они обступили прелестную землячку с двух сторон.
Юрий Горбунов с Тиной Кароль и Василием Вирастюком (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
"Івано-Франківська діаспора в Києві!" - подписал памятное фото шоумен и добавил хэштег "нашілюдивсюди".
Подписчики ведущего начали интересоваться, когда и где был сделан снимок. Некоторые предположили, что знаменитые земляки встретились на съемках концерта "Квартал 95". Также один из комментаторов отметил, что съемка проходила на столичном ВДНХ.
Скриншот комментариев
Напомним, что Тина Кароль впечатлила сеть стройными формами в раскошном платье ретро-стиля.