Обнаженные бедра и грудь: MARUV превратилась в сексапильную заклинательницу змей

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Певица стала приглашенной ведущей мистического десятого эфира Танцев со звездами 2019

MARUV (Анна Корсун) хоть и покинул пятый прямой эфир шоу Танцы со звездами 2019, но это не помешало ей вновь ворваться на главный паркет страны, правда, в качестве приглашенной ведущей балкона. Десятый выпуск проекта, который состоялся 27 октября, был посвящен мистике и подготовке к Хэллоуину. Анна решила перевоплотиться в соблазнительную заклинательницу змей и в блеском вжилась в образ. Она показала в деталях свой эффектный сценический лук в сториз Instagram, а также короткое видео эпатажной певицы опубликовано на официальной страничке проекта в фотоблоге.

Многослойный образ артистки был продуман до мелочей: сразу привлекла внимание ее прическа с тонкими афрокосичками и множеством "змей". Анна призналась, что сделать укладку было очень непросто и на это понадобилось немало времени.

Отдельного внимания заслуживает наряд певицы: пикантное платье с экстремальным декольте до линии талии, которое максимально обнажило бедра артистки. Обилие всевозможных аксессуаров гармонично дополнило мистический сексуальный образ MARUV. Макияж был сделан с акцентом на глаза – широкие четко прорисованные стрелки подчеркнули глубину взгляда.

Анна устроила эффектный перформанс на сцене под оригинальный кавер своего хита "Siren Song". Не обошлось без горячих танцев, сексуальных поз и эффектного шоу-балета.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Мнения комментаторов разделились – одни были в восторге от певицы и ее образа, другие посчитали его излишне откровенным.

Видео: YouTube/Танцы со звездами

Марув – шикарная

Наиболее запомнилась – Марув, ее выступление огонь

Найбільше сподобався виступ Марув - дуже яскравий перформанс і чудове виконання пісні в новому звучанні. На балконі як ведуча також себе добре проявила. І взагалі, Марув володіє здатністю тільки однією своєю присутністю оживляти все навкруги, і ефір Танців з зірками не виняток

Марув классная

Марув, просто пушка!

Марув, фу, не гарно на люди без білизни

Марув виглядала занадто відверто

Скриншот комментариев

К слову, ведущая Танцев со звездами 2019 Тина Кароль в образе ангела покорила зрителей нежным и романтичным номером с "Дракулой" Даном Баланом.