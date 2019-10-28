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"Нашли друг друга!" Кароль и Балан заворожили химией на паркете Танцев со звездами 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.10.2019 - 09:43
"Нашли друг друга!" Кароль и Балан заворожили химией на паркете Танцев со звездами 2019
Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/1plus1_ua)

Артисты перевоплотились в Ангела и Дракулу

Тина Кароль каждый эфир шоу Танцы со звездами 2019 поражает своими стильными появлениями на главном паркете страны в качестве ведущей – ее умопомрачительные наряды поклонники в деталях изучают и обсуждают еще долго. Но в десятом выпуске проекта, посвященному Хэллоуину, она поразила воображение зрителей не только появлением в образе нежного ангела, но и совместным номером с "потомком графа Дракулы" Даном Баланом. О химии между артисты стали говорить еще после шоу "Голос 2019", где они оба были звездными тренерами. Номер Дана и Тины поразил нежностью, романтикой и пронзительной чувственностью.

В начала эфира звезды начали открыто кокетничать на камеру. "Он обожжет мои крылышки", - игриво сказала Тина. "Уже обжог…" - с обезоруживающей улыбкой парировал Дан.

Но настоящим подарком для зрителей стал чувственный и романтичный совместный номер Ангела и Дракулы под дуэтную песню "Домой". Тина появилась в блестящем белом платье с разрезом до бедра на тонких бретелях. Они держались за руки, нежно обнимались и смотрели друг другу в глаза.

&quot;Нашли друг друга!&quot; Кароль и Балан заворожили химией на паркете Танцев со звездами 2019

&quot;Нашли друг друга!&quot; Кароль и Балан заворожили химией на паркете Танцев со звездами 2019

Фото: Тина Кароль и Дан Балан (instagram.com/tina_karol)

"Как красиво, нежно, эмоционально. Мы так рады, что вы нашли друг друга! Радуйте нас и дальше. Это было очень круто!" - не удержался от комментария Юрий Горбунов, провожая Тину и Дана с паркета.

Видео: YouTube/Танцы со звездами

На странице шоу Танцы со звездами 2019 в Instagram поклонники пришли в полный восторг от нежного проникновенного номера артистов.

  • Вони такі закоханні один в одного
  • Обожаю эту песню в сольном исполнении Дана, но в дуэте - это синергия
  • Неймовірно проникливо і романтично. Дуже красивий дует вийшов
  • Это просто великолепие. И мне кажется, что Юра не просто так сказал те слова после их выступления. Пара действительно очень красивая
  • Очень чувствительно и нежно
  • Чудові
  • Це було неймовірно! Які вони класні!
  • Це було дуже чуттєво та ніжно. Нереальний дует. Без слів,вони найкращі

Скриншот комментариев

Ранее эффектная Тина Кароль привела подросшего сына Вениамина на первый в его жизни прямой эфир на телевидении.

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Новости Украины Тина КарольТанцы со звездамиDan Balan
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