Оголені стегна і груди: MARUV перетворилася на сексапільну заклинательницю змій

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка стала запрошеною ведучою містичного десятого ефіру Танців з зірками 2019

MARUV (Анна Корсун) хоч і покинув п'ятий прямий ефір шоу Танці з зірками 2019, але це не завадило їй знову увірватися на головний паркет країни, правда, в якості запрошеної ведучої балкону. Десятий випуск проекту, який відбувся 27 жовтня, був присвячений містиці і підготовці до Хелловіну. Ганна вирішила перевтілитися в спокусливу заклинательницу змій і блиском вжилася в образ. Вона показала в деталях свій ефектний сценічний лук в сториз Instagram, а також коротке відео епатажної співачки опубліковане на офіційній сторінці проекту у фотоблозі.

Багатошаровий образ артистки був продуманий до дрібниць: відразу привернула увагу її зачіска з тонкими афрокосичками і безліччю "змій". Анна зізналася, що зробити укладку було дуже непросто і на це знадобилося чимало часу.

Окремої уваги заслуговує вбрання співачки: пікантна сукня з екстремальним декольте до лінії талії, яка максимально оголило стегна артистки. Велика кількість всіляких аксесуарів гармонійно доповнило містичний сексуальний образ MARUV. Макіяж був зроблений з акцентом на очі – широкі чітко промальовані стрілки підкреслили глибину погляду.

Анна влаштувала ефектний перформанс на сцені під оригінальний кавер свого хіта "Siren Song". Не обійшлося без гарячих танців, сексуальних поз і ефектного шоу-балету.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Думки коментаторів розділилися – одні були в захваті від співачки та її образу, інші вважають його надмірно відвертим.

Відео: YouTube/Танці з зірками

Марув – шикарна

Найбільш запам'яталася – Марув, її виступ вогонь

Найбільше сподобався виступ Марув - дуже яскравий перформанс і чудове виконання пісні в новому звучанні. На балконі як ведуча також собі добре проявила. І взагалі, Марув володіє здатністю тільки однією своєю присутністю оживляти все навкруги, і ефір Танців з зірками не виняток

Марув класна

Марув, просто гармата!

Марув, фу, не гарно на люди без білизни

Марув виглядала занадто відверто

Скріншот коментарів

До речі, ведуча Танців з зірками 2019 Тіна Кароль в образі ангела підкорила глядачів ніжним і романтичним номером з "Дракулою" Даном Баланом.