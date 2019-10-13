"Мавка": MARUV в кружевах и венке поразила нежным образом

Певица заинтриговала необычным луком из нового клипа
Певица и экс-участница Танцы со звездами 2019 MARUV - известная любительница эпатажа и провокационных образов, которая даже вальс умудрилась станцевать в наряде из латекса. Артистка регулярно демонстрирует откровенные и дерзкие луки - к примеру, во время недавней фотосессии она перевоплотилась в … латексную зайку! Однако на крайнем фото в своем Instagram девушка предстала в совсем другом образе.
Анна Корсун (настоящее имя MARUV) запечатлена в белом кружевном наряде, солнцезащитных очках и веночке на голове. В целом снимок получился очень нежным и женственным - никакого латекса или стрипов. Как сообщила звезда, это кадр со съемок нового клипа, так что фанаты замерли в предвкушении.
"Спойлер со съемок одного из клипов альбома Hellcat Story", - написала под фото исполнительница.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Заинтригованные подписчики оставили множество восхищенных отзывов, сравнив Анну с Мавкой.
Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)
Напомним, раскрепощенная MARUV соблазнила дерзким образом в косухе и ультракоротком мини.
Также MARUV поделилась эксклюзивными кадрами со съемок клипа "Между нами". Она предстала перед поклонниками в образе латексной гейши с красным ирокезом в чулках и массивных стрипах. Певица поделилась своим достижением – за 2 месяца видео собрало на YouTube более 5 млн. просмотров!