Обнаженная и мокрая: Слава из НеАнгелов взбудоражила сеть чувственным видео из ванной

Слава Каминская из группы НеАнгелы в последнее время все чаще радует поклонников фото с детьми – сыном Леонардом и дочерью Лаурой. Вместе с малышкой звезда поучаствовала в популярном челлендже и сменила платье на подушку! А вот пикантных фото, которыми раньше пестрил Instagram певицы, у нее не так уж и много. Слава решила исправить это и опубликовала аматорский пикантный клип, снятый в ванной.

Так, вместе со своим другом, певцом и автором песен Артемом Ивановым Слава спела дуэтную песню "Небо" из последнего альбома НеАнгелов. Она сопроводила композицию пикантными видеорядом и показала, как обнаженная нежится в ванной.

"Не выдержала и возможно получу по ж...пе. Оператор -я ! Режиссер-я! Монтаж -я! Песня – Артем Иванов. Поем –вместе. Небо.Альбом "13", НеАнгелы", - оставила короткую подпись под пикантным видео певица.

"А мы говорили", - подбодрил автор песни Артем Иванов.

Поклонники по достоинству оценили откровенный ролик звезды и заверили ее – действо в кадре эстетичное и очень сексуальное.

Очень круто получилось, сексуально но не пошло, а именно сексуально

Крута, як завжди!

Красиво Слава

Красиво и эстетично

Круто

Ура! Ну, наконец-то. Горячая

Это бомба

Вот и клип готов, зачем платить больше

Очень сильно! Огонь!

Очень круто

Реально Богиня с шикарным голосом

Скриншот комментариев

Напомним, что Слава Каминская в белье показала, чем занимается на карантине