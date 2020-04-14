Оголена і мокра: Слава з НеАнгелів розбурхала мережу чуттєвим відео з ванної

Слава Камінська з грурту НеАнгели останнім часом все частіше радує шанувальників фото з дітьми – сином Леонардом і дочкою Лаурою. Разом з малятком зірка взяла участь у популярному челленджі і змінила сукню на подушку! А ось пікантних фото, якими раніше ряснів Instagram співачки, у неї не так вже й багато. Слава вирішила виправити це і опублікувала аматорський пікантний кліп, знятий у ванній.

Так, разом зі своїм другом, співаком і автором пісень Артемом Івановим Слава заспівала дуетом пісню "Небо" з останнього альбому НеАнгелів. Вона супроводила композицію пікантним відеорядом і показала, як оголена ніжиться у ванні.

"Не витримала і можливо отримаю по д...пі. Оператор -я ! Режисер-я! Монтаж -я! Пісня – Артем Іванов. Співаємо –разом. Небо.Альбом "13", НеАнгели", - залишила короткий підпис під пікантним відео співачка.

"А ми говорили", - підбадьорив автор пісні Артем Іванов.

Шанувальники по достоїнству оцінили відвертий ролик зірки і завірили її – дійство в кадрі естетичне і дуже сексуальне.

Дуже круто вийшло, сексуально але не пішло, а саме сексуально

Крута, як завжди!

Красиво Слава

Красиво і естетично

Круто

Ура! Ну, нарешті. Гаряча

Це бомба

Ось і кліп готовий, навіщо платити більше

Дуже сильно! Вогонь!

Дуже круто

Реально Богиня з шикарним голосом

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Слава Камінська в білизні показала, чим займається на карантині