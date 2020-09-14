Обнаженная дочь Оли Поляковой озадачила сеть провокационным видео из ванной

Маша Полякова выложила в сеть неоднозначное видео
Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша давно и весьма успешно ведет свой микроблог, где у нее уже 158 тысяч подписчиков. При этом порой девушка выкладывает неоднозначные и откровенные публикации. Так, на этот раз юная блогерша озадачила "эстетическим" видео из ванной.
В своем Instagram она опубликовала провокационный ролик, в котором запечатлена сидящей в ванне. Маша полностью обнажена, однако видео снято до начала груди, так что ничего слишком пикантного она не показала. Девушка будто бы подпевает играющему треку, а в конце льет воду себе на голову.
На еще одном коротком видео Полякова с ярким макияжем и серьгами-крестиками читает рэп, лежа на кровати и снимая свое лицо крупным планом.
Также Маша запостила романтическое селфи со своим парнем, на котором видны лишь части их лиц.
Маша Полякова поделилась фото с бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Как вам такое эстетическое видео?" - поинтересовалась дочь певицы у подписчиков.
На публикацию отреагировала и звездная мама Марии.
"Маша! Иди спать! Завтра в школу", - написала Оля Полякова.
В ответ та заявила: "Еще рано".
Мнения пользователей сети разделились - кто-то оценил горячий контент девушки, другие же возмутились, что такие видео не подобает показывать в ее возрасте.
Скриншот комментариев
Ранее 15-летняя дочь Оли Поляковой в купальнике показала фото из бассейна.
К слову, Маша Полякова показала дефиле в необычных условиях и пожаловалась на обратную сторону карьеры модели.