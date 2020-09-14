Оголена дочка Олі Полякової спантеличила мережу провокаційним відео з ванної

Старша донька популярної співачки Олі Полякової 15-річна Маша давно і вельми успішно веде свій мікроблог, де у неї вже 158 тисяч підписників. При цьому часом дівчина викладає неоднозначні і відверті публікації. Так, на цей раз юна блогерша спантеличила "естетичним" відео з ванної.

У своєму Instagram вона опублікувала провокаційний ролик, в якому відображена, коли сидить у ванні. Маша повністю оголена, однак відео зняте до початку грудей, так що нічого надто пікантного вона не показала. Дівчина ніби підспівує треку, що грає, а в кінці ллє воду собі на голову.

На ще одному короткому відео Полякова з яскравим макіяжем та сережками-хрестиками читає реп, лежачи на ліжку і знімаючи своє обличчя крупним планом.

Також Маша запостила романтичне селфи зі своїм хлопцем, на якому видно лише частини їх облич.

Маша Полякова поділилася фото з бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)

"Як вам таке естетичне відео?" - поцікавилася дочка співачки у підписників.

На публікацію відреагувала і зіркова мама Марії.

"Маша! Іди спати! Завтра в школу", - написала Оля Полякова.

У відповідь та заявила: "Ще рано".

Думки користувачів мережі розділилися - хтось оцінив гарячий контент дівчини, інші ж обурилися, що такі відео не личить показувати в її віці.

Мала ще для таких відео

Ну ще оголення не вистачає, не по возросту

Вибач за запитання, але мама не проти такого?

Яке майбутнє нас чекає з такою молоддю?

Талант

Це дуже естетично . Просто ваууу

А я твоїй мамі покажу

Мамі надають приклад своїм дітям і от вам приклад. Оля виставляє себе в таких образу а донька повторює

що можна очікувати від Маші,якщо мама на сцені в трусах ????

Розумниця!! ТИ СУПЕР!!!

Красива і дуже сексуальна дівчина

Скріншот коментарів

Раніше 15-річна дочка Олі Полякової в купальнику показала фото з басейну.

До речі, Маша Полякова показала дефіле в незвичайних умовах і поскаржилася на зворотну сторону кар'єри моделі.