Оголена дочка Олі Полякової спантеличила мережу провокаційним відео з ванної

Маша Полякова виклала в мережу неоднозначне відео
Старша донька популярної співачки Олі Полякової 15-річна Маша давно і вельми успішно веде свій мікроблог, де у неї вже 158 тисяч підписників. При цьому часом дівчина викладає неоднозначні і відверті публікації. Так, на цей раз юна блогерша спантеличила "естетичним" відео з ванної.
У своєму Instagram вона опублікувала провокаційний ролик, в якому відображена, коли сидить у ванні. Маша повністю оголена, однак відео зняте до початку грудей, так що нічого надто пікантного вона не показала. Дівчина ніби підспівує треку, що грає, а в кінці ллє воду собі на голову.
На ще одному короткому відео Полякова з яскравим макіяжем та сережками-хрестиками читає реп, лежачи на ліжку і знімаючи своє обличчя крупним планом.
Також Маша запостила романтичне селфи зі своїм хлопцем, на якому видно лише частини їх облич.
Маша Полякова поділилася фото з бойфрендом (фото: instagram.com/mashapolyakova)
"Як вам таке естетичне відео?" - поцікавилася дочка співачки у підписників.
На публікацію відреагувала і зіркова мама Марії.
"Маша! Іди спати! Завтра в школу", - написала Оля Полякова.
У відповідь та заявила: "Ще рано".
Думки користувачів мережі розділилися - хтось оцінив гарячий контент дівчини, інші ж обурилися, що такі відео не личить показувати в її віці.
Скріншот коментарів
Раніше 15-річна дочка Олі Полякової в купальнику показала фото з басейну.
До речі, Маша Полякова показала дефіле в незвичайних умовах і поскаржилася на зворотну сторону кар'єри моделі.