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С объемными цветами и крыльями: Джамала впечатлила фэшн-масками и глубиной декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.06.2020 - 15:37
С объемными цветами и крыльями: Джамала впечатлила фэшн-масками и глубиной декольте
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица вспомнила о зрелищном фильме, актуальном в наши дни

Беременная Джамала находится на последних сроках. Но это ничуть не мешает ей сниматься в ярких фотосетах и вести активную жизнь. Певица признается, что, невзирая на сложности интересного положения, она чувствует себя отлично и даже участвует в весьма пикантных фотосессиях, а также демонстрирует невероятную женственность в нежных, романтических образах. А вот последння черно-белая фэшн-съемка звезды покорила ее поклонников особой оригинальностью – Джамала позировала в неординарных дизайнерских защитных масках.

Певица примеряла сразу несколько вариантов аксессуара, который действительно можно сравнить с произведением искусства, а не медицинским изделием. Вот она в маске в объемными цветами, а на другос нимке – с разлогими крыльями, похожими на порхающую бабочку.

Для съемки певица выбрала платье с внушительным декольте, которое подчеркнуло бюст звезды. На шее – несколько цепочек и изысканное колье с подвесками.

С объемными цветами и крыльями: Джамала впечатлила фэшн-масками и глубиной декольте

С объемными цветами и крыльями: Джамала впечатлила фэшн-масками и глубиной декольте

С объемными цветами и крыльями: Джамала впечатлила фэшн-масками и глубиной декольте

С объемными цветами и крыльями: Джамала впечатлила фэшн-масками и глубиной декольте

Джамала примеряла необычные дизайнерские маски (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Смотрели фильм Birds Box (Птичий короб)? Там по сюжету человечество погрузилось в хаос, и если ты хочешь остаться в живых - нельзя открывать глаза. Герои в ужасе, завязывают себе глаза, но никто не может понять, что за кара обрушилась на них, за что им это и т.д. К чему я это? Вот и мы сейчас не понимаем — "что это, почему, когда закончится". И наша главная задача теперь — почти не дышать — носить маску/дышать в ней. Не самое приятное дело",- порассуждала на злободневную тему артистка.

Поклонники сразу оценили ее неординарные образы.

  • Гарна позитивна маска
  • Это ужасно красиво
  • Богиня
  • Слава людям с креативным и вариативным видами мышления! Без них было бы скучно. Маска –бабочка огонь
  • Крутая
  • Маска красивая
  • Оригінально
  • Супер ваш образ и ваша маска тоже супер

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Джамала показала, как резвиться в бассейне и наслаждается свежими фруктами.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Джамала
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