Каждый раз не знаешь: Джамала рассказала, как готовится ко вторым родам

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица с мужем также готовят малыша Эмира к появлению брата или сестры

Джамала совсем скоро во второй раз станет мамой - певица находится на последних сроках беременности. Чтобы запомнить это волшебное время, она даже на карантине частенько устраивала яркие фотосеты в стильных нарядах, а недавно снялась на природе вместе с любимыми мужчинами - мужем Бекиром и сыночком Эмиром-Рахманом. В интервью "Світському житті" артистка поделилась, готова ли она ко вторым родам.

Джамала призналась, что перед рождением второго малыша они с Бекиром решили заняться ремонтом и закончить детскую комнату.

"Решили доделать детскую. Потому что два года назад мы так и не успели этого сделать. Я ехала из дома, а у нас сверлили, что-то там били. Делаем ремонт, не знаю, успеем или нет, но хочется доделать уже какую-то такую детскую, чтобы она была похожа на сказку!" - рассказала певица.

Что касается самих родов, звезда отметила, что бояться нет смысла, ведь ты не знаешь, когда именно это произойдет.

"Каждый раз ты не знаешь, когда это произойдет. Например, Эмира я родила на 37 неделе. Сейчас я слышала от подружек, от ONUKA и солистки DakhaBrakha Нины, которая родила три недели назад, они переносили, 42-43 неделя. Все эти даты, которые там высчитывают – это все круто, но все-таки решает ребенок", - поделилась исполнительница.

Джамала устроила нежную фотосессию с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Кроме того, артистка поведала, как готовит старшего сына к появлению братика или сестрички. Эмиру всего два года, так что он воспринимает все слишком буквально.

"Мы говорим на крымско-татарском языке, что там будет ребенок, а он говорит: "Открой!" То есть все логично, ты говоришь, что там что-то есть, значит открывай", - рассказала Джамала.

Ранее беременная Джамала устроила чувственный фотосет в ванной, позируя в ажурном боди.

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Автор: Lite