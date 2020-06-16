ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ворваться в лето: беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.06.2020 - 11:32
Ворваться в лето: беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Счастливая певица лакомится фруктами прямо в воде

Джамала находится на последних сроках беременности и они с мужем Бекиром активно готовятся к пополнению в семье - устроили ремонт в детской, а также стараются подготовить двухлетнего сына Эмира к появлению нового малыша. При этом певица не сбавляет оборотов, устраивает эффектные фотосеты и выходит на прогулки. А с приходом лета решила отдохнуть по полной и отправилась порелаксировать к бассейну.

В своем Instagram звезда поделилась яркими фото, на которых запечатлена в бассейне. Джамала позирует в воде у бортика в черном купальнике и солнцезащитных очках. В руке у нее бокал с напитком, а рядом на большой тарелке выложены фрукты и ягоды.

"Скучные", но такие милые сердцу летние фоточки", - прокомментировала артистка.

Ворваться в лето: беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейнеВорваться в лето: беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне

Ранее она также посетила кофейню своего супруга, где сделала несколько нежных снимков. Для прогулки Джамала выбрала стильное платье миди в принт "под жирафа" и дополнила образ джинсовым плащем и белыми ботинками.

Ворваться в лето: беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне

На одном из кадров она позировала в профиль, демонстрируя свой внушительный животик во всей красе.

Ворваться в лето: беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне

Джамала очаровала красочными летними снимками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Хочется ворваться в это лето по полной! Но всё же давайте будем беречь друг друга. Заботиться! Маски в закрытом помещении, дистанция... Ну, вы все уже в курсе. Хорошей нам недели только с положительными новостями!" - поделилась певица.

Поклонники радуются за Джамалу и активно комментируют ее нежные и яркие фото.

  • Смачного
  • Обожаю такие «скучные» фотографии
  • Очень крутые фото, ждём ещё
  • Яскраві і круті фото
  • Какие яркие фотки, ааааа. Прям заглядение, таким и должно быть лето
  • Ну просто красота в своем собственном соку
  • Какая Вы солнечная и прекрасная
  • Сияющее солнышко Джа
  • Пусть все будет хорошо
  • Обожаю ваши беременные фото, это таааак красивооооо!! Вам тоже хорошей недельки

Ворваться в лето: беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне

Скриншот комментариев

Ранее беременная Джамала устроила чувственный фотосет в ванной, позируя в ажурном боди.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич

Теги Новости Украины Джамалабеременность
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь