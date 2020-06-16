Ворваться в лето: беременная Джамала показала, как релаксирует в бассейне

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Счастливая певица лакомится фруктами прямо в воде

Джамала находится на последних сроках беременности и они с мужем Бекиром активно готовятся к пополнению в семье - устроили ремонт в детской, а также стараются подготовить двухлетнего сына Эмира к появлению нового малыша. При этом певица не сбавляет оборотов, устраивает эффектные фотосеты и выходит на прогулки. А с приходом лета решила отдохнуть по полной и отправилась порелаксировать к бассейну.

В своем Instagram звезда поделилась яркими фото, на которых запечатлена в бассейне. Джамала позирует в воде у бортика в черном купальнике и солнцезащитных очках. В руке у нее бокал с напитком, а рядом на большой тарелке выложены фрукты и ягоды.

"Скучные", но такие милые сердцу летние фоточки", - прокомментировала артистка.

Ранее она также посетила кофейню своего супруга, где сделала несколько нежных снимков. Для прогулки Джамала выбрала стильное платье миди в принт "под жирафа" и дополнила образ джинсовым плащем и белыми ботинками.

На одном из кадров она позировала в профиль, демонстрируя свой внушительный животик во всей красе.

Джамала очаровала красочными летними снимками (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Хочется ворваться в это лето по полной! Но всё же давайте будем беречь друг друга. Заботиться! Маски в закрытом помещении, дистанция... Ну, вы все уже в курсе. Хорошей нам недели только с положительными новостями!" - поделилась певица.

Поклонники радуются за Джамалу и активно комментируют ее нежные и яркие фото.

Смачного

Обожаю такие «скучные» фотографии

Очень крутые фото, ждём ещё

Яскраві і круті фото

Какие яркие фотки, ааааа. Прям заглядение, таким и должно быть лето

Ну просто красота в своем собственном соку

Какая Вы солнечная и прекрасная

Сияющее солнышко Джа

Пусть все будет хорошо

Обожаю ваши беременные фото, это таааак красивооооо!! Вам тоже хорошей недельки

Скриншот комментариев

Ранее беременная Джамала устроила чувственный фотосет в ванной, позируя в ажурном боди.

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Автор: Марина Настевич