"Обе красотки": Маша Ефросинина повеселила сеть смешным фото с именинницей Катей Осадчей

12 сентября ведущая "Светской жизни" празднует день рождения
Популярная телеведущая и любимица многих украинцев Катя Осадчая 12 сентября отмечает день рождения - супруге Юрия Горбунова и маме двоих детей исполнилось 36 лет. Конечно же, многие знаменитые друзья активно поздравляют теледиву. Среди них и коллега Кати Маша Ефросинина, которая, к слову, недавно раскрыла главный плюс популярности.
Маша решила поздравить подругу довольно оригинальным образом - она поделилась совместным фото с Осадчей, на котором якобы " плохо получилась". На забавном снимке обе ведущие запечатлены с размазанным по лицу макияжем и всколоченными волосами, при этом они "печально" смотрят на камеру.
"Катюня, люблю тебя за лёгкость, за остроумие, за умение веселиться как в последний раз; за чувство юмора, и за смелость! За то, что умеешь так изящно отделять личное от профессионального!! С Днём Рождения, моя прекрасная @kosadcha П.С. Как твоя настоящая подруга, публикую фото, где выгляжу не очень!" - с юмором поздравила Осадчую Ефросинина.
Фото: Маша Ефросинина и Катя Осадчая (instagram.com/mashaefrosinina)
Катя не осталась в стороне и поспешила прокомментировать, что на это фото они "обе красотки", а также оставила много смеющихся смайликов.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловеры Маши поблагодарили ее за такое позитивное фото и поспешили присоединиться к поздравлениям.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако медики ошиблись - и сейчас ведущая гордая и счастливая мама двоих детей, дочери и сына.