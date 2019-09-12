"Обе красотки": Маша Ефросинина повеселила сеть смешным фото с именинницей Катей Осадчей

Популярная телеведущая и любимица многих украинцев Катя Осадчая 12 сентября отмечает день рождения - супруге Юрия Горбунова и маме двоих детей исполнилось 36 лет. Конечно же, многие знаменитые друзья активно поздравляют теледиву. Среди них и коллега Кати Маша Ефросинина, которая, к слову, недавно раскрыла главный плюс популярности.

Маша решила поздравить подругу довольно оригинальным образом - она поделилась совместным фото с Осадчей, на котором якобы " плохо получилась". На забавном снимке обе ведущие запечатлены с размазанным по лицу макияжем и всколоченными волосами, при этом они "печально" смотрят на камеру.

"Катюня, люблю тебя за лёгкость, за остроумие, за умение веселиться как в последний раз; за чувство юмора, и за смелость! За то, что умеешь так изящно отделять личное от профессионального!! С Днём Рождения, моя прекрасная @kosadcha П.С. Как твоя настоящая подруга, публикую фото, где выгляжу не очень!" - с юмором поздравила Осадчую Ефросинина.

Фото: Маша Ефросинина и Катя Осадчая (instagram.com/mashaefrosinina)

Катя не осталась в стороне и поспешила прокомментировать, что на это фото они "обе красотки", а также оставила много смеющихся смайликов.

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловеры Маши поблагодарили ее за такое позитивное фото и поспешили присоединиться к поздравлениям.

Две бомбиты. В любом образе))))

Маша, у Вас отличное чувство юмора!

Очень классное и позитивное фото, обожаю вас

Вот! Яркий пример настоящей подруги, а не вотэтовотвсе

Вы лучшая !!!

Интересно, что красотули не поделили?

Смешные))

Боже мій, ну тааак душевно, так мило, привітання до сліз зворушливе. добре що є такі друзі

Очень яркие :)))

Двi гарнюнi)))))))

Красиво накрасились ,девушки

Ну вы даете!

Оскар за перевтілення

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Как сообщалось ранее, недавно Маша Ефросинина поразила поклонников откровенным рассказом о том, что в юности врачи поставили ей диагноз бесплодие. Однако медики ошиблись - и сейчас ведущая гордая и счастливая мама двоих детей, дочери и сына.