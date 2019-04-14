Няшные милашные! Джамала восхитила сеть новыми семейными фото

Джамала рассказала, что является самым главным в семье
Джамала с мужем и своим сыночком, которому 27 марта исполнился годик, показала в сети новые семейные фото. Недавно украинская певица порадовала своих поклонников по случаю дня рождения Эмира-Рахмана целым калейдоскопом снимков, и в этот раз звезда добавила "в коллекцию" новые кадры, сделанные в новой кофейне в Киеве. Фото Джамала опубликовала в своем Instagram.
Артистка отметила, что главное в семье - поддерживать друг друга.
"Я живу твоими радостями и проблемами так же, как и ты моими. Хочу, чтобы все получилось!" - подписала она снимки.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Также Джамала призналась, что обожает кофе, но пьет этот ароматный крепкий напиток не более одного раза в день.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
"Люблю ли я кофе? О да, люблю! Сколько раз пью в день? Одну чашку кофе в день", - написала она.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Также певица пожелала всем своим поклонникам доброго воскресенья, "душистого и вкусного".
Фото: instagram.com/jamalajaaa
В комментариях к сообщению Джамалы ее фаны восхищаются семейными снимками и желают крепкого счастья.
Как сообщалось, ранее Джамала порадовала танцевальными талантами годовалого сыночка Эмира-Рахмана, который уже не просто твердо стоит на ногах, но и делает па под музыку.
Добавим, что недавно Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.