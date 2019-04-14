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Няшные милашные! Джамала восхитила сеть новыми семейными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.04.2019 - 23:50
Няшные милашные! Джамала восхитила сеть новыми семейными фото
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала рассказала, что является самым главным в семье

Джамала с мужем и своим сыночком, которому 27 марта исполнился годик, показала в сети новые семейные фото. Недавно украинская певица порадовала своих поклонников по случаю дня рождения Эмира-Рахмана целым калейдоскопом снимков, и в этот раз звезда добавила "в коллекцию" новые кадры, сделанные в новой кофейне в Киеве. Фото Джамала опубликовала в своем Instagram.

Артистка отметила, что главное в семье - поддерживать друг друга.

"Я живу твоими радостями и проблемами так же, как и ты моими. Хочу, чтобы все получилось!" - подписала она снимки.

Няшные милашные! Джамала восхитила сеть новыми семейными фото

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала призналась, что обожает кофе, но пьет этот ароматный крепкий напиток не более одного раза в день.

Няшные милашные! Джамала восхитила сеть новыми семейными фото

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Люблю ли я кофе? О да, люблю! Сколько раз пью в день? Одну чашку кофе в день", - написала она.

Няшные милашные! Джамала восхитила сеть новыми семейными фото

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также певица пожелала всем своим поклонникам доброго воскресенья, "душистого и вкусного".

Няшные милашные! Джамала восхитила сеть новыми семейными фото

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях к сообщению Джамалы ее фаны восхищаются семейными снимками и желают крепкого счастья.

  • Какой уже взрослый сынок! Такая хорошая семья!
  • Поздравляю! Пусть все все самые смелые планы обязательно реализовались! И пусть вторая кафейня будет только началом;
  • Какие вы прекрасные!
  • Джамала, вы всегда очень стильная и классная!
  • Согласна на все 100. Ценность и поддержка друг друга - одно из составляющих счастливого брака;
  • Очень красивая семья!
  • Ваш сын такой сладкий;
  • Красивая пара!
  • Дай Бог вам семейного счастья!
  • Какая замечательная семья! И сынок красавец. Удачи вам.
  • Вы такая красивая пара, счастья вам и любви!
  • Няшные милашные! Счастья вам!

Как сообщалось, ранее Джамала порадовала танцевальными талантами годовалого сыночка Эмира-Рахмана, который уже не просто твердо стоит на ногах, но и делает па под музыку.

Добавим, что недавно Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.

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