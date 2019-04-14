Няшные милашные! Джамала восхитила сеть новыми семейными фото

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Джамала рассказала, что является самым главным в семье

Джамала с мужем и своим сыночком, которому 27 марта исполнился годик, показала в сети новые семейные фото. Недавно украинская певица порадовала своих поклонников по случаю дня рождения Эмира-Рахмана целым калейдоскопом снимков, и в этот раз звезда добавила "в коллекцию" новые кадры, сделанные в новой кофейне в Киеве. Фото Джамала опубликовала в своем Instagram.

Артистка отметила, что главное в семье - поддерживать друг друга.

"Я живу твоими радостями и проблемами так же, как и ты моими. Хочу, чтобы все получилось!" - подписала она снимки.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала призналась, что обожает кофе, но пьет этот ароматный крепкий напиток не более одного раза в день.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Люблю ли я кофе? О да, люблю! Сколько раз пью в день? Одну чашку кофе в день", - написала она.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также певица пожелала всем своим поклонникам доброго воскресенья, "душистого и вкусного".

Фото: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях к сообщению Джамалы ее фаны восхищаются семейными снимками и желают крепкого счастья.

Какой уже взрослый сынок! Такая хорошая семья!

Поздравляю! Пусть все все самые смелые планы обязательно реализовались! И пусть вторая кафейня будет только началом;

Какие вы прекрасные!

Джамала, вы всегда очень стильная и классная!

Согласна на все 100. Ценность и поддержка друг друга - одно из составляющих счастливого брака;

Очень красивая семья!

Ваш сын такой сладкий;

Красивая пара!

Дай Бог вам семейного счастья!

Какая замечательная семья! И сынок красавец. Удачи вам.

Вы такая красивая пара, счастья вам и любви!

Няшные милашные! Счастья вам!

Как сообщалось, ранее Джамала порадовала танцевальными талантами годовалого сыночка Эмира-Рахмана, который уже не просто твердо стоит на ногах, но и делает па под музыку.

Добавим, что недавно Джамала показывала некоторые кадры из фотосессии для Harper's Bazaar. Так, певица перевоплотилась в "черного лебедя" и позировала в восхитительном черном костюме от Аrtemklimchuk.