Нужно было сделать: Дэвид Бекхэм решился на резкую смену имиджа во время домашней изоляции

Дэвид Бекхэм всегда любил экспериментировать со своими прическами — несколько лет он носил длинные волосы, которые то заплетал в косичку, то делал хвостики и даже чёлку. На днях звезда футбола изумил своих поклонников необычной прической — он сбрил все волосы на голове.

Известный футболист, который на данный момент находится в самоизоляции вместе со своей женой, известным дизайнером Викторией Бекхэм и тремя их детьми: Ромео, Крусом и Харпер. Семейство проживает в личном особняке в живописной деревне Котсуолд, что в графстве Оксфордшир. Отметим, что старший сын семейства Бруклин (21 год) живет отдельно от родителей — со своей девушкой Николой Пельтц. 25-летняя красотка является американской актрисой и дочерью знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Поклонники уже оценили новый образ Дэвида, а личный парикмахер и лучший друг Виктории — Кен Павс пошутил под фото: «А тебе идёт! Кажется, мне еще есть чему поучиться».

Дети именитого футболиста также согласились с утверждением парикмахера и отметили, что им понравился черно-белый фильтр на фотографии, который придает ей особого шарма.

Также Дэвид поделился с поклонниками в Instagram детальной «хроникой карантина». Футболист спешит показать фолловерам бувально все: от готовки до стирки!

К примеру, вместе с 8-летней дочерью Харпер Дэвид провел милый СПА-день. При этом заботливая дочка сама подготовила релакс-сюрприз для отца.

«Самый счастливый отец на земле!», — подписал видео Дэвид, на котором видно, что восьмилетний ребенок не только подготовил пенистую ванну, но и делает спортсмену массаж ног.

Скриншоты: instagram.com/davidbeckham

«Мы уже почти закончили. Я восстанавливаюсь», — подписался видео Дэвид.

Но и это еще не все. Отец семейства поделился еще одним видео, на котором продемонстрировал, как его сын решил порадовать родителей и приготовить им ужин. 15-летний Круз приготовил ризотто, получившее высшую оценку вкусовых качеств от бывшего футболиста и его жены.

«Круз просто мастер кулинарии», — написал он, показывая процесс приготовления блюда у себя на кухне. Позже он поделился более крупным планом блюда с подписью «объедение».

Скриншоты: instagram.com/davidbeckham

Дэвид тоже решил показать свое мастерство кулинарии, и приготовить привычное блюдо с необычными ингредиентами. Бывший футболист поделился фотографиями в «сториз», на которых видно тарелку картофельного пюре с колбасками в соусе. Подписчики обратили внимание, что кроме основного блюда, рядом находился салат «коул слоу». Это популярный салат американской кухни, состоящий из нарезанной сырой капусты, моркови и репчатого лука. Заправляется обычно смесью из сметаны, майонеза, уксуса, йогурта или кефира, горчицы, сахара, соли и черного перца.

«Простые удовольствия, пюре с колбасками и мой любимый салат из капусты. Каждому свое», — подписал сториз Дэвид.