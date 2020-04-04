Потрібно було зробити: Девід Бекхем зважився на різку зміну іміджу під час домашньої ізоляції

Девід Бекхем завжди любив експериментувати зі своїми зачісками — кілька років він носив довге волосся, яке заплітав у кіску, то робив хвостики і навіть чубчик. Днями зірка футболу здивував своїх шанувальників незвичайною зачіскою — він збрив все волосся на голові.

Відомий футболіст, який на даний момент знаходиться в самоізоляції разом зі своєю дружиною, відомим дизайнером Вікторією Бекхем і трьома дітьми: Ромео, Крусом і Харпер. Родина проживає в особистому особняку в мальовничому селі Котсуолд, що в графстві Оксфордшир. Зазначимо, що старший син сімейства Бруклін (21 рік) живе окремо від батьків — зі своєю дівчиною Нікола Пельтц. 25-річна красуня є американською актрисою і дочкою знаменитого американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельтца.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Шанувальники вже оцінили новий образ Девіда, а особистий перукар і кращий друг Вікторії — Кен Павс пожартував під фото: «А тобі личить! Здається, мені ще є чому повчитися».

Діти іменитого футболіста також погодилися з твердженням перукаря і зазначили, що їм сподобався чорно-білий фільтр на фотографії, який надає їй особливого шарму.

Також Девід поділився з шанувальниками в Instagram детальною «хронікою карантину». Футболіст поспішає показати фоловерам бувально все: від готування до прання!

Наприклад, разом з 8-річною донькою Харпер Девід провів милий СПА-день. При цьому турботлива донька сама підготувала релакс-сюрприз для батька.

«Самий щасливий батько на землі!», — підписав відео Девід, на якому видно, що восьмирічна дитина не тільки підготував пінисту ванну, але і робить спортсмену масаж ніг.

Скріншоти: instagram.com/davidbeckham

«Ми вже майже закінчили. Я відновлююся», — підписався відео Девід.

Але і це ще не все. Батько сімейства поділився ще одним відео, на якому продемонстрував, як його син вирішив порадувати батьків і приготувати їм вечерю. 15-річний Круз приготував різотто, яке отримало найвищу оцінку смакових якостей від колишнього футболіста і його дружини.

«Круз просто майстер кулінарії», — написав він, показуючи процес приготування страви у себе на кухні. Пізніше він поділився більш крупним планом страви з підписом «смакота».

Скріншоти: instagram.com/davidbeckham

Девід теж вирішив показати свою майстерність кулінарії, і приготувати звичне блюдо з незвичайними інгредієнтами. Колишній футболіст поділився фотографіями в «сториз», на яких видно тарілку картопляного пюре з ковбасками в соусі. Передплатники звернули увагу, що крім основного блюда, поруч знаходився салат «коул слоу». Це популярний салат американської кухні, що складається з нарізаної сирої капусти, моркви і ріпчастої цибулі. Заправляється зазвичай сумішшю з сметани, майонезу, оцту, йогурту або кефіру, гірчиці, цукру, солі і чорного перцю.

«Прості задоволення, пюре з ковбасками і мій улюблений салат з капусти. Кожному своє», — підписав сториз Девід.