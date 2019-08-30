"Нужно действовать!" Настя Каменских в облегающем костюме зарядила мощной мотивацией

Настя Каменских признается, что в последнее время буквально "подсела" на йогу. Девушка недавно открыла для себя этот вид физической активности, соединенный с духовными практиками, и теперь уделает ему немало времени, с удовольствием порузившись в новое занятие. В сториз Насти вместо бега и тренеровок в спортзале можно увидеть асаны, которые она удовольствием делает дома и во дворе у бассейна. Впрочем, с йогой Настю "познакомили" проблемы со спиной, которые девушка начала испытывать из-за специфики своей работы. Настя не только показывает, как выполняет те или иные упражнения, но и убедительно мотивирует подписчиков в Instagram.

Певица призналась, что делает для достижения поставленных целей и какие способы для этого задействует. Настя также опубликовала селфи, на котором позирует в облегающем костюме для йоги.

"Для меня списки и развернутые планы – очень действенный метод, которым пользуюсь уже давно. Конечно, совершенно недостаточно просто написать на листочке несколько пунктов и помечтать о конечном результате. Нужно обязательно действовать и вы обязательно придете к своей мечте!" - заверила артистка.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Попутно звезда поинтересовалась, какие цели ставят перед собой ее подписчики и удается ли им их реализовать. Под постом собралось множество комментариев, в которых поклонники звезды делились своими вдохновляющими историями и не забывали о комплиментах для Насти.

Вауу! Куколка!

Стройняшка

Я хотіла зустріти за літо любов і схуднути на 10 кідограм, правильно харчуватися. Мені все вдалося

Шикарна

Вав сексі!

Вот это я понимаю четкая фотка

Настюша, ты всегда красотка

Поступить на бюджет, второе высшее, и да, поступила

Ты супер классная

Я сделала кудряшки и полетела на море. 20 дней без соли и сахара

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских восхитила сеть эффектным фото в ванной и похвасталась округлыми ягодицами.