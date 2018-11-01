"Ну дуже красива": Даша Астаф'єва блиснула апетитними формами на біговій доріжці (фото)

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

На одному з фото разом з Астаф'євою помічаємо Олексія Дурнєва

Даша Астаф'єва в черговий раз похвалилася перед підписниками ідеальними формами, одягнувши спортивний костюм, що підкреслює всі принади. На українській співачці і актрисі — короткий спортивний топ і екстремально облягаючі лосини. Образ вийшов досить привабливий. Відповідні знімки Даша опублікувала на своїй instagram-сторінці.

При цьому невелика фотосесія пройшла в спортивному залі, де Астаф'єва позує на біговій доріжці.

"Фешн-спортсменка", — лаконічно підписала одне з фото Астаф'єва.

Спокуслива Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Слід зазначити, що фото — бекстейдж зйомки нової української комедії "Продюсер", яку можна буде побачити на великих екранах в кінці 2019 року.

Разом з Астаф'євою головні ролі у фільмі грають Олексій Дурнєв, Павло Зібров, Michelle Andrade, Слава Камінська та інші. До речі, на одному з фото також можна побачити поряд з Астаф'євою Дурнєва.

Астаф'єва на зйомках фільму "Продюсер" (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Сумую за таким моментам", — підписала знімок актриса (фото: instagram.com/da_astafieva)

Команда фільму "Продюсер" (фото: instagram.com/da_astafieva)

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Підписники Астаф'євої поспішили нагородити свою улюбленицю захопленими коментарями.

"Ну дуже, дуже красива!" — зазначає zoka_zoya.

"Красуня наша", — пише mary_zhurba.

"Даша, ви красуня, люблю вас, ви шикарні", — захоплюється mari_mari_1986m.

"Схожа на Уму Турман", — зауважує q_tanusha.

"Sexi babe", — пише a.a11111.1111.

Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва шокувала своїх шанувальників провокаційною зйомкою до Хелловіну 2018. Співачка постала в страшному образі черниці, з голови якої сочилася кров.

До цього спокуслива Астаф'єва знялася в досить незвичному для себе ретро-образі.

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