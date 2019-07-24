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"Ну хоть что-то выше": Леся Никитюк в ярком купальнике забавно пошутила над своим ростом


Никитюк даже посты в купальниках умеет сопровождать юмором

Леся Никитюк продолжает удивлять своих поклонников все новыми и новыми образами в купальниках. Только на этот раз – в закрытом. Так, на своей instagram-страничке украинская телеведущая опубликовала новое фото, продемонстрировав очередной пляжный образ. Никитюк позирует в закрытом купальнике с модным принтом в виде анималистичного принта (тренд сезона 2019) в сочетании с массивными золотыми цепями. Пляжный образ эффектно дополняет массивная золотая подвеска на шее, которая гармонично сочетается с таким же золотым принтом на купальнике.

Позирует Никитюк на фоне какого-то водоема, возможно, реки с зелеными берегами. Кстати, делеко на горизонте видим какой-то городской пейзаж… Однако самое главное, что Никитюк держит за спиной яркую доску для серфинга.

Как обычно, телеведущая подошла к своему новому посту с юмором, подписав его следующим образом:

"Есть еще что-то выше меня в этом мире", - смеется Леся.

Стильная Леся Никитюк в купальнике (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Кстати, свой пост Никитюк также сопроводила хештегом #travel – путешествие. И в этом есть что-то символическое. Так как напомним, что на днях Никитюк приятно порадовала своих поклонников заявлением о возвращении в тревел-проект! Так, телеведущая записала короткое видео, в котором призналась поклонникам, что она действительно очень устала, но останавливаться не собирается. И да, она возвращается в тревел!

В этом свете напомним, что Никитюк стала популярной после участив в качестве одной из телеведущих шоу о путешествиях "Орел и Решка".

Поклонники же Леси поспешили прокомментировать ее новое фото в купальнике:

  • "Ваууу! Красотка! Выглядите на 16! Ноги богини!"
  • "Очень красиво, так держать!"
  • "Пальмы выше, надеюсь))"
  • "Стройная, красивая наша Леся!"
  • "Купальник огонь"
  • "Ух, какая красивая девушка"
  • "Леся, Вы Богиня!"
  • "Там де Леся там завжди свято, харизму ніхто не відміняв"

Скриншот комментариев: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, ранее Никитюк потрясла подтянутой фигурой в "хищном" бикини. Телеведущая покорила поклонников образом в сочном зеленом купальнике, как всегда, с анималистичным принтом. И кстати, новый пост был посвящен важной для творчества Никитюк теме. Тлеведущая отпраздновала новый рекорд - достижение 3 млн подписчиков в сети instagram. 

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