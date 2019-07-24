ru
ua

"Ну хоч щось вище": Леся Нікітюк в яскравому купальнику забавно пожартувала над своїм зростом


Нікітюк навіть пости в купальниках вміє супроводжувати гумором

Леся Нікітюк продовжує дивувати своїх шанувальників все новими і новими образами в купальниках. Тільки на цей раз – в закритому. Так, на своїй instagram-сторінці українська телеведущая опублікувала нове фото, продемонструвавши черговий пляжний образ. Нікітюк позує в закритому купальнику з модним принтом у вигляді анімалістичного принта (тренд сезону 2019) у поєднанні з масивними золотими ланцюгами. Пляжний образ ефектно доповнює масивна золота підвіска на шиї, яка гармонійно поєднується з таким же золотим принтом на купальнику.

Позує Нікітюк на тлі якогось водоєму, можливо, річка з зеленими берегами. До речі, делеко на горизонті бачимо якийсь міський пейзаж... Проте найголовніше, що Нікітюк тримає за спиною яскраву дошку для серфінгу.

Як завжди, телеведуча підійшла до свого нового поста з гумором, підписавши його наступним чином:

"Є ще щось вище мене в цьому світі", - сміється Леся.

Стильна Леся Нікітюк в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, свій пост Нікітюк також супроводила хештегом #travel – подорож. І в цьому є щось символічне. Так як нагадаємо, що днями Нікітюк приємно порадувала своїх шанувальників заявою про повернення у тревел-проект! Так, телеведуча записала коротке відео, в якому зізналася шанувальникам, що вона дійсно дуже втомилася, але зупинятися не збирається. І так, вона повертається у тревел!

У цьому світлі нагадаємо, що Нікітюк стала популярною після участі в якості однієї з телеведучих шоу про подорожі "Орел і Решка".

Шанувальники ж Лесі поспішили прокоментувати її нове фото в купальнику:

  • "Ваууу! Красуня! Виглядаєте на 16! Ноги богині!"
  • "Дуже красиво, так тримати!"
  • "Пальми вище, сподіваюся))"
  • "Струнка, красива наша Леся!"
  • "Купальник вогонь"
  • "Ох, яка гарна дівчина"
  • "Леся, Ви Богиня!"
  • "Там де Леся там завжди свято, харизму ніхто не відміняв"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше Нікітюк потрясла підтягнутою фігурою в "хижому" бікіні. Телеведуча полонила шанувальників образом у соковитому зеленому купальнику, як завжди, з анімалістичним принтом. І до речі, новий пост був присвячений важливій для творчості Нікітюк темі. Тлеведущая відсвяткувала новий рекорд - досягнення 3 млн підписників в мережі instagram.

Попа як у Кім: Тіна Кароль спокусила мережу розкішним "виглядом ззаду" Це диво! 52-річна Ніколь Кідман стане мамою в п'ятий раз
Читати всі новини