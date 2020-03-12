Новый ведущий «Рассмеши комика» и подробности фильма про «Лигу смеха» от Евгения Кошевого

Сегодня, 12 марта, гостьями студии «Сніданку з 1+1» стали юмористы Евгений Кошевой и Юрий Ткач. Звезды поделились интересными подробностями о двух ближайших премьерах от студии «Квартал 95» на «1+1» - документальном фильме «Игры юмора» и новом сезоне «Рассмеши комика». Так, именно в прямом эфире утреннего шоу зрители узнали, что Юрий Ткач стал ведущим нового сезона «Рассмеши комика».

Уже завтра, 13 марта в 20:25, на «1+1» состоится премьера документального фильма «Игры юмора», созданного специально к 5-летию проекта «Лига смеха». Над лентой работала команда студии «Квартал 95» и Drive Production. «"Игры юмора" - это фильм о создании "Лиги смеха", о настоящих эмоциях и волнениях членов жюри. Команда проекта раскроет много внутренних секретов», - сразу заинтриговал зрителей и ведущих «Сніданку з 1+1» Евгений Кошевой, ведущий «Лиги смеха» и судья «Рассмеши комика».

Героями фильма «Игры юмора» стали легендарные тренеры проекта «Лига смеха», в частности - Елена Кравец, Станислав Боклан, Юрий Горбунов, ПТП (Алексей Потапенко), Игорь Ласточкин и другие. Также в ленте снялись и самые популярные участники команд за 5 лет существования проекта. В этом фильме известные комики предстанут перед зрителями без сценических комедийных образов и откровенно расскажут об участии в «Лиге смеха», вспомнят закулисные истории и особые моменты, которые хранят в памяти. А правдой о сложностях работы над юмористическими фестивалями и другими интересными подробностями поделятся создатели проекта. Режиссером первого документального фильма о тайнах «Лиги смеха» стал сценарист и режиссер Александр Брагин.

Евгений Кошевой и Юрий Ткач в эфире вспомнили свои первые шаги в «Лиге смеха». Выяснилось, что истории звездных гостей очень похожи. Так, Евгений Кошевой впервые вышел на сцену юмористического концерта в качестве приглашенной звезды для миниатюры команды «Трио разные». А Юрий Ткач выступил со сборной «Отдыхаем вместе».

«Когда меня пригласили в "Лигу смеха", я неделю не знал, что делать. Просто праздновал», - пошутил тренер проекта Юрий Ткач и добавил, что участие в нем можно сравнить с карьерным ростом. Так, Юрия Ткача выступление в качестве приглашенной звезды привело в тренерское кресло. До роли ведущего успел побыть тренером и Евгений Кошевой.

Также в прямом эфире «Сніданку з 1+1» стало известно, что именно Юрий Ткач стал новым ведущим шоу «Рассмеши комика», премьера которого состоится на «1+1» уже в эту субботу в 18:30. Напомним, что кресло судьи рядом с Евгением Кошевым заняла эпатажная украинская артистка Оля Полякова.

Шоу «Рассмеши комика» выйдет в уже знакомом зрителям, не просто развлекательном, но и социально направленном формате. Так, юмористы объединятся в команды, представляя конкретный город, а деньги за смех судей будут тратить на реализацию социального проекта своего населенного пункта. Если участникам не удастся рассмешить звездных комиков, они будут вынуждены реализовать социальный проект, ради которого пришли на шоу, из собственных карманов.

Участниками нового сезона станут известные юмористы, актеры, участники stand-up проектов и популярные медийные личности, которые будут представлять такие города: Житомир, Сумы, Харьков, Киев, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Львов и Хмельницкий.

Не пропустите премьеру документального фильма «Игры юмора» - 13 марта в 20:25, а также нового сезона «Рассмеши комика» - 14 марта в 18:30. Только на «1+1».