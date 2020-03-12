Новий ведучий «Розсміши коміка» і подробиці фільму про «Лігу сміху» від Євгена Кошового

Сьогодні, 12 березня, до студії «Сніданку з 1+1» завітали гумористи Євген Кошовий та Юрій Ткач. Зірки поділилися цікавими подробицями про дві найближчі прем’єри від студії «Квартал 95» на «1+1» - документальний фільм «Ігри гумору» та новий сезон «Розсміши коміка». Так, саме у прямому ефірі ранкового шоу глядачі дізналися, що Юрій Ткач став ведучим нового сезону «Розсміши коміка».

Уже завтра, 13 березня о 20:25, на «1+1» відбудеться прем’єра документального фільму «Ігри гумору», створеного спеціально до 5-річчя проекту «Ліга сміху». Над стрічкою працювала команда студії «Квартал 95» та Drive Production. «"Ігри гумору" - це фільм про створення "Ліги сміху", про справжні емоції та хвилювання членів журі. Команда проекту розкриє чимало внутрішніх секретів», - одразу заінтригував глядачів та ведучих «Сніданку з 1+1» Євген Кошовий, ведучий «Ліги сміху» й суддя «Розсміши коміка».

Героями фільму «Ігри гумору» стали легендарні тренери проекту «Ліга сміху», зокрема – Олена Кравець, Станіслав Боклан, Юрій Горбунов, ПТП (Олексій Потапенко), Ігор Ласточкін та iншi. Також у стрічці знялися i найпопулярнiшi учасники команд за 5 рокiв iснування проекту. У цьому фiльмi відомі коміки постануть перед глядачами без сценічних комедійних образів та відверто розкажуть про участь у «Лізі сміху», згадають закулісні історії та особливі моменти, які бережуть у пам`яті. А правдою про складнощі роботи над гумористичними фестивалями та іншими цікавими подробицями поділяться творці проекту. Режисером першого документального фiльму про таємницi «Лiги смiху» став сценарист i режисер Олександр Брагін.

Євген Кошовий та Юрій Ткач під час ефіру пригадали свої перші кроки в «Лізі сміху». З`ясувалося, що історії зіркових гостей дуже схожі. Так, Євген Кошовий вперше вийшов на сцену гумористичного концерту в якості запрошеної зірки для мініатюри команди «Тріо різні». А Юрій Ткач виступив зі збірною «Відпочиваємо разом».

«Коли мене запросили в "Лігу сміху", я тиждень не знав, що робити. Просто святкував», - пожартував тренер проекту Юрій Ткач і додав, що участь у ньому можна порівняти з кар`єрним зростанням. Так, Юрія Ткача виступ у якості запрошеної зірки привів у тренерське крісло. До ролі ведучого встиг побути тренером і Євген Кошовий.

Також у прямому ефірі «Сніданку з 1+1» стало відомо, що саме Юрій Ткач став новим ведучим шоу «Розсміши коміка», прем`єра якого відбудеться на «1+1» вже цієї суботи о 18:30. Нагадаємо, що крісло судді поряд з Євгеном Кошовим зайняла епатажна українська артистка Оля Полякова.

Шоу «Розсміши коміка» вийде у вже знайомому глядачам, не просто розважальному, а й соціально спрямованому форматі. Так, гумористи об’єднаються у команди, представляючи конкретне місто, а гроші за сміх суддів витрачатимуть на реалізацію соціального проекту свого населеного пункту. Якщо учасникам не вдасться розсмішити зіркових коміків, вони будуть змушені реалізувати соціальний проект, задля якого прийшли на шоу, з власних кишень.

Учасниками нового сезону стануть відомі гумористи, актори, учасники stand-up проектів і популярні медійні особистості, які представлятимуть такі міста: Житомир, Суми, Харків, Київ, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Львів та Хмельницький.

Не пропустіть прем’єру документального фільму «Ігри гумору» - 13 березня о 20:25, а також нового сезону «Розсміши коміка» - 14 березня о 18:30. Тільки на «1+1».