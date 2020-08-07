Новый роман? В сети обсуждают отношения Брэдли Купера и Дженнифер Гарнер

Личная жизнь Брэдли Купера в последнее время волнует поклонников не меньше, чем карьера. После громкого расставания с моделью Ириной Шейк голливудскому красавцу и любящему отцу приписывали отношения со многими известными личностями. Как только стало известно: роман с Леди Гагой явно был ненастоящим, сеть принялась вести новое расследование. И по последним данным пользователей интернета, 45-летний актер сблизился с 48-летней Дженнифер Гарнер.

Дженнифер, по слухам, может стать новой девушкой Купера (фото: instagram.com/jennifer.garner)

Так, еще до начала карантина актриса рассталась со своим возлюбленным – бизнесменом Джоном Миллером. По словам источника, бывшие возлюбленные сумели остаться друзьями. А потому вполне возможно, что в будущем они возобновят отношения. Но, похоже, возвращаться к эксу Дженнифер не намерена.

Так, она была замечена в компании коллеги по сериалу «Шпионка» – уже упомянутого Брэдли Купера, а также его дочери. Гарнер в компании малышки строили замки из песка, пока бывший возлюбленный Ирины Шейк загорал. Такая идиллия уверила поклонников: у пары роман.

Брэдли с дочерью (фото: скриншот instagram.com/celebs_in_touch)

Стоит отметить, что сами знаменитости не давали никаких комментариев по поводу личной жизни. Так что пока это не более чем догадки фанатов. У Дженнифер, к слову, подрастает трое детей от Бэна Аффлека. А потому она хорошо знает, чем занять малышку Лею, пока ее знаменитый папа отдыхает.