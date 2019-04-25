ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый "ангел" Victoria's Secret блеснула аппетитными формами в бикини

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.04.2019 - 23:12
Новый "ангел" Victoria's Secret блеснула аппетитными формами в бикини
Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара Палвин порадовала поклонников своими фотографиями в купальниках

Американская модель Барбара Палвин, которая является новым "ангелом" Victoria's Secret, примерила разные модели купальников. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

Известная модель продемонстрировала фотографии на пляже, на которых она изображена в пяти разных купальниках.

 

Барбара Палвин в бикини (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Пользователи сети также прокомментировали ее снимки.

  • Пожалуйста, не позволяй Victoria's Secret сделать тебя худой. Ты выглядишь так жарко и так прекрасно!
  • Это то, что мы называем богиней;
  • Твои глаза потрясающие;
  • Если бы у меня было ее тело, я бы просто ходила голой;
  • Смотря на тебя, я чувствую себя в безопасности и горжусь тем, кто я есть и как я выгляжу;
  • Ты мое вдохновение навсегда;
  • Наконец модель, которая просто нормального размера и похожа на меня!
  • Королева;
  • Ты идеальна;

Стоит отметить, что Барбара Палвин родилась 8 октября 1993 года в Будапеште. Ее карьера началась в модельном агентстве Icon Model Management. С 14 марта 2019 года она является одним из "ангелов" Victoria's Secret.

Напомним, что бывшая "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом.

Ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret.

В крошечном бикини и морском песке: Алессандра Амбросио соблазняет пляжными снимками 43-летняя Шарлиз Терон взорвала сеть стильным нарядом и стройными ногами
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины модель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь