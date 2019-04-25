Новый "ангел" Victoria's Secret блеснула аппетитными формами в бикини

Барбара Палвин (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара Палвин порадовала поклонников своими фотографиями в купальниках

Американская модель Барбара Палвин, которая является новым "ангелом" Victoria's Secret, примерила разные модели купальников. Фото она разместила на своей странице в Instagram.

Известная модель продемонстрировала фотографии на пляже, на которых она изображена в пяти разных купальниках.

Барбара Палвин в бикини (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Пользователи сети также прокомментировали ее снимки.

Пожалуйста, не позволяй Victoria's Secret сделать тебя худой. Ты выглядишь так жарко и так прекрасно!

Это то, что мы называем богиней;

Твои глаза потрясающие;

Если бы у меня было ее тело, я бы просто ходила голой;

Смотря на тебя, я чувствую себя в безопасности и горжусь тем, кто я есть и как я выгляжу;

Ты мое вдохновение навсегда;

Наконец модель, которая просто нормального размера и похожа на меня!

Королева;

Ты идеальна;

Стоит отметить, что Барбара Палвин родилась 8 октября 1993 года в Будапеште. Ее карьера началась в модельном агентстве Icon Model Management. С 14 марта 2019 года она является одним из "ангелов" Victoria's Secret.

Напомним, что бывшая "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросио похвасталась идеальным телом.

Ранее сообщалось о том, что Ким Кардашьян похвасталась роскошной фигурой в образе ангела Victoria's Secret.