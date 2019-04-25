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Новий "ангел" Victoria's Secret блиснула апетитними формами в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.04.2019 - 23:12
Новий "ангел" Victoria's Secret блиснула апетитними формами в бікіні
Барбара Палвін (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Барбара Палвін порадувала шанувальників своїми фотографіями в купальниках

Американська модель Барбара Палвін, яка є новим "ангелом" Victoria's Secret, приміряла різні моделі купальників. Фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Відома модель продемонструвала фотографії на пляжі, на яких вона зображена в п'яти різних купальниках.

 

Барбара Палвін в бікіні (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Користувачі мережі також прокоментували її знімки.

  • Будьласка, не дозволяй Victoria's Secret зробити тебе худою. Ти виглядаєш так гаряче і так чудово!
  • Це те, що ми називаємо богинею;
  • Твої очі приголомшливі;
  • Якщо б у мене було її тіло, я б просто ходила голою;
  • Дивлячись на тебе, я відчуваю себе в безпеці і пишаюся тим, хто я є і як я виглядаю;
  • Ти моє натхнення назавжди;
  • Нарешті модель, яка просто нормального розміру і схожа на мене!
  • Королева;
  • Ти ідеальна;

Варто зазначити, що Барбара Палвін народилася 8 жовтня 1993 року в Будапешті Її кар'єра почалася в модельному агентстві Icon Model Management. З 14 березня 2019 року вона є одним з "янголів" Victoria's Secret.

Нагадаємо, що колишня "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася ідеальним тілом.

Раніше повідомлялося про те, що Кім Кардашьян похвалилася розкішною фігурою в образі ангела Victoria's Secret.

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